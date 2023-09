Brustgesundheitsschwerpunkt in Amstetten

Neben den Landeskliniken in Wiener Neustadt, St. Pölten, Mistelbach, Horn, Baden-Mödling kann sich das Landesklinikum Amstetten nun als sechstes Brustgesundheitszentrum bezeichnen. Darunter versteht man den gesamten interdisziplinären Behandlungsverlauf von Brustkrebsfrüherkennung, Diagnostik und Therapie und die gesammelte, zertifizierte Anlaufstelle von Gynäkologie, Radiologie und Mammographie an einem Standort.

„Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Mehr als 43.000 Menschen pro Jahr erkranken an Brustkrebs. Insgesamt sind es mehr als 1.000 Neuerkrankungen in Österreich pro Jahr. Deshalb muss das Thema Brustkrebs mehr in den Fokus der Allgemeinheit rücken“, sagt Landesrat Ludwig Schleritzko. „Aufgrund der Häufigkeit und der hohen Zahlen der Brustkrebserkrankung ist es wichtig, sich mit der Vorsorge auseinanderzusetzen. Die größte Anzahl der Neuerkrankungen betrifft die über 70-jährigen Frauen. Die Anzahl an Brustkrebsneuerkrankungen steigt jedoch in der Altersgruppe der 51- bis 70-Jährigen. Aufgrund der verbesserten Früherkennungsdiagnostik liegt die Überlebensrate bei Brustkrebserkrankten jedoch bei über 85 Prozent“, ergänzt Schleritzko.

Zwei Schritte sind dafür notwendig: „Erstens die eigene Vorsorge durch regelmäßiges Abtasten der Brust“ und als zweiten Schritt nennt der Landesrat „die Untersuchung bei einer Fachärztin oder einem Facharzt zum Abklären bei Verdacht.“ Als Vorteile des Brustgesundheitszentrums Amstetten führt er das interdisziplinäre Team im Landesklinikum an, das es braucht, um mit den neuesten Untersuchungsmethoden und dem neuesten Stand der Wissenschaft die Brustkrebserkrankung zu erkennen und zu behandeln und die Wichtigkeit, dass der gesamte Therapieverlauf gebündelt an einem Standort erfolgt.

Der Abteilungsleiter der Chirurgie, Primar Doktor Friedrich Schmöller, erklärt den standardisierten Ablauf des Zertifizierungsprozesses, der zusätzlich von einer externen Zertifizierungsstelle überprüft wird und den kompletten Prozess der Behandlung betrifft und die Qualitätssicherung garantiert. „Mit Ausnahme der Strahlentherapie können wir alle standardisierten Prozesse im Landesklinikum Amstetten gewährleisten“, betont Schmöller. Die Wichtigkeit der Vorsorgeuntersuchung, um Brustkrebserkrankungen so früh wie möglich zu erkennen, betont die Leiterin der Chirurgie, Schwerpunkt Brustgesundheit, Oberärztin Doktor Petra Pattera. „Die Chance auf Heilung ist bei Brustkrebs sehr hoch bei frühzeitiger Erkennung. Wichtig dabei ist die monatliche Selbstuntersuchung der Brust, vor allem auch der Achselhöhlen. Verhärtungen, Verknorpelungen, Rötungen und Veränderungen sind erste Anzeichen, die von Facharzt oder einer Fachärztin weiters untersucht werden müssen. Die häufigsten Tumore befinden sich am oberen, äußeren Quadranten der Brust“, erklärt Pattera. Dieser Bereich umfasst den Bereich zwischen Schlüsselbein und Achselhöhle. Auch Männer können von Brustkrebserkrankungen betroffen sein. Circa 1 Prozent der Brustkrebserkrankungen betrifft Männer.

Seit 2014 gibt es ein kostenloses Screening-Programm zur Früherkennung von Brustkrebs. Die Teilnahme ist jeden Alters möglich, empfohlen wird diese ab dem 40. Lebensjahr. Ab 45 Jahren werden Frauen automatisch an die Teilnahme erinnert. 2019 haben 65 Prozent der Frauen ab 45 Jahren am Brustkrebsfrüherkennungsprogramm teilgenommen. Die leitende Radiologietechnologin des Landesklinikums Amstetten, Klaudia Bräuner, erklärt anschließend die vorhandenen Geräte zur Erkennung von Brustkrebs. Seit 2015 gibt es in der Radiologie eine duale vakuumgestützte Technologie in Form eines Brustbiopsiesystems, wobei die Gewebeprobe mittels Nadeln entnommen wird. Wenn während des Eingriffs ein zusätzliches Anästhetikum benötigt wird, kann es direkt an der Biopsiestelle hinzugefügt werden. Bei der Probenentnahme wird ein Vakuum erzeugt, wodurch die Gewebemenge durch wenige Arbeitsschritte erlangt werden kann. „Mit diesem Brustbiopsiesystem können zwölf Proben entnommen werden. Gewebeproben sind sofort sichtbar und können dadurch sofort untersucht werden“, beschreibt Bräuner die Vorteile. „Durch die Entnahme mehrerer Proben erhält man ein repräsentatives Ergebnis“, ergänzt die Oberärztin des Instituts für Radiologie und interventionelle Radiologie, Doktor Simone Klein.