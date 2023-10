Bist du bereit für das Jubiläumskonzert der Buffalo Bells?

Die Show bietet viele Überraschungen: viele einzigartige Gäste, wie der Supportact Fabian Brunner alias Hoizkopf, der mit seinen Dialekt-Texten ganz nach einer Zeile seines Songtextes "Jeder Ton greit ma eine, durch Mark und Boa, direkt in d’Sö“ in den großen Traditionen des Austropop bewegt. Aber auch die tschechische Band Reverend Killjoy werden auf der Bühne stehen. Und mit dem Auftritt von Katharina Hinterberger wird es sogar ein besonders spannendes Debüt geben. Sie wir zum allerersten Mal ihre selbst komponierten Lieder vor Live Publikum spielen, bevor dann die restlichen Büffel die Bühne stürmen, die viele alte und neue Songs zum Besten geben, gepaart mit der einen oder anderen Geschichte aus den letzten 10 Jahren der Buffalo Bells.

Mit ihrer Rock`n`Country Show haben sich The Buffalo Bells aus Amstetten seit ihrer Gründung im Jahr 2013 weit über die grenzen ihrer Heimat hinaus einen Namen gemacht. Als große Fans von Elvis Presley, Johnny Cash und Konsorten stand am Anfang die Idee eine „typische“ Rock’n’Roll und Country Band zu gründen. Doch dass The Buffalo Bells alles andere als eine typische Band ebendieser Genres sind stellte sich sehr schnell heraus. Die Büffel waren einfach anders: jung, dynamisch, laut und vor allem voller Energie – und das fiel auf! Schnell wurde man auch außerhalb der Grenzen Niederösterreichs auf die Mostviertler aufmerksam, und es folgten neben dem Gewinn des Austrian Country Music Awards in der Kategorie Newcomer ausgiebige Touren durch das In- und Ausland.

„Bei uns ist es immer vor allem darum gegangen, dass es Spaß macht, und zwar den Musikern auf der Bühne und dem Publikum vor der Bühne“, erzählt Frontmann Roman Hinterberger. Jetzt blickt die Amstettner Band auf die letzten 10 Jahre zurück und dass natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich bin unheimlich stolz, Teil dieser Band sein zu dürfen. Einerseits wegen all der unvergesslichen Momente die wir zusammen erlebt haben und andererseits, weil wir sowohl als Musiker wie auch als Menschen unglaublich zusammengewachsen sind, und uns auf der Bühne einfach blind verstehen. Sowas kann man sich nicht kaufen, das sind einfach die gemeinsamen Jahre auf der Bühne und die vielen gemeinsamen Auftritte“, ergänzt der Frontmann.