Tolle Beiträge und ein Bundessieger als Highlight beim Bezirksfest

Die Volkstanzgruppe Zeillern Ein Fest mit guter Stimmung, dass die Herzen der Besucher ebenso leicht werden ließ, wie diese tollen Seifenblasen. Bürgermeister treffen: Hans Bachinger aus Wallsee, Sabind Dorner aus Winklarn und Michael Hülmbauer aus Ferschnitz. Der Prima la musica-Bundessieger Jan Tobias Moser aus St. Georgen am Ybbsfelde bei seinem Auftritt beim Bezirksfest. Die Delegation aus Wallsee: Bürgermeister Hans Bachinger, Gemeinderat Klaus Nagelhofer Die Delegation aus Wallsee: Bürgermeister Hans Bachinger, Museumsvereinsobmann Hans Wahl, seine Stellvertreterin Luise Stolz und Gemeinderat Klaus Nagelhofer präsentierten die Römerwelt, die zum Weltkulturerbe gehört. Prominenter Gast auf der Bühne in der Wiener Straße. Ex-Schispringer Andi Goldberger, der beim City Attack mitgemacht hatte, schaute auf einen Sprung vorbei. Die Volksschule St. Georgen begeisterte mit ihren Darbietungen. Landtagspräsident Karl Moser war auf einen Abstecher in Amstetten und lobte das tolle 100-Jahre-Fest, das hier auf die Beine gestellt wurde. Arbeiterkammer und ÖGB waren auch mit einem Informationsstand vertreten: ÖGB-Regionalsekretär Helmut Novak, Manuela Schnackl und Stadtrat Helfried Blutsch. Winklarns Bürgermeisterin Sabine Dorner versuchte sich beim Stockschießen. Die Traktorfreunde aus Strengberg. Wolfgang Grafetsberge mit seinem Trecker Pull. Die Kindervolkstanzgruppe Euratsfeld. Und noch ein Bürgermeistertreffen: Johann Weingartner aus Euratsfeld, Maria Kogler aus Neuhofen, Anton Kasser aus Allhartsberg und Christoph Haselsteiner aus St. Georgen am Ybbsfelde. Auch der Musikverein Ferschnitz spielte in Amstetten beim Bezirksfest auf. Geschäftsführerin Maria Ettlinger machte mit einer gutgelaunten Mostbirne Werbung für die Moststraße. Anja Ebner und Jennifer Stiebellehner waren für die NÖN unterwegs und machten mit schmuckem NÖN-Rahmen Erinnerungsfotos mit den Gästen des Bezirksfestes. Auch der Zivilschutz war mit einem Infostand vertreten. Bezirksleiterin Sabine Dorner und ihr Team gaben Auskünfte zum Thema Blackout und vieles mehr. Am Stand der Aktion "Gemeinsam sicher": Veronika Wodak, Manuel Scherscher, Bettina Fröhlich und Gerhard Brandstetter. Das Rot-Kreuz-Team mit Bezirksleiterin Beatrix Lehner informierte die Besucher über Erste Hilfe und vieles mehr.

