Humor gibt Alfred Moser Kraft

Er weiß noch immer viel aus seiner bewegten Vergangenheit – sei es die Studenten- oder auch sein Kriegszeit in Russland und am Balkan – zu erzählen und nimmt doch auch regen Anteil an der Gegenwart. Beim Gratulationsbesuch durch Abt Petrus Pilsinger, Bürgermeister Josef Unterberger und Lisa Stamminger von der Bezirkshauptmannschaft Amstetten zeigte sich der Jubilar, Medizinalrat Alfred Moser, der am 10. Mai seinen 101. Geburtstag feiern konnte, bei guter Gesundheit in bester Laune.

Auch die Plauderei in seinem Wohnhaus in Wolfsbach war von Humor geprägt, wenngleich ihn auch die gegenwärtige (welt-)politische Lage noch immer beschäftigt. 25 Jahre ordinierte der beliebte und hochgeschätzte ehemalige Gemeindearzt in Wolfsbach, der selbst viermal an Malaria erkrankt war und dessen Leben von einer schweren Verwundung durch drei Granatsplitter im linken Fußgelenk am vorletzten Kriegstag doch massiv beeinflusst wurde. Der vielseits Begabte fand im Malen von Aquarellen seinen Ausgleich zum anstrengenden beruflichen Alltag. Als eine seiner Lebenstugenden nennt er Zufriedenheit, maßvolles Leben und eine positive Einstellung zum Leben sind ihm wichtig. Diese hat er sich bis heute ins hohe Alter bewahrt.

