Blütenkirschen in der Jetzinger Allee sind gefährlich .

Die blühenden Blütenkirschen in der Jetzinger Allee nahe der Herz Jesu-Kirche sind im Frühjahr in Amstetten immer ein besonderer Hingucker. Doch ihre Tage sind gezählt. Die etwa 30 Bäume sind alt und gefährden die Sicherheit von Fußgängern und Autofahrern. 12 davon werden deshalb in der Zeit von 27. September bis 1. Oktober gefällt.