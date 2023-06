Grandioses Jubiläumsfest

Mit der Fanfare des Schulorchesters wurde am Samstag, 24. Juni, am Marktplatz der Auftakt gesetzt, nach der Begrüßung durch Kulturgemeinderat Alois Schmidbauer sowie Liedern und Theateraufführungen der Volksschule beteiligten sich 140 Kinder an der Rätselrallye des Kulturvereins, die zu markanten Örtlichkeiten im Ortsgebiet führte. Auch das Schülerorchester der Musikschule unter Ewald Huber sorgte für Stimmung im Festzelt, eine Band der Musikschule konnte vor allem die vielen Jugendlichen begeistern. Die Tänze der Mittelschüler reichten vom Schuhplatteln bis hin zum modernen Tanz, auch die waghalsigen Sportvorführungen über Trampolin und Kasten zeigten das hohe Niveau der Schwerpunkt-Mittelschule für Musik und Sport. Sportlehrer und Bereichsleiter Paul Sindhuber war dann gleich nochmals mit seiner Tanzband „Die Einspritzer“ im Einsatz, die für beste Unterhaltung bis in die späten Nachtstunden hinein sorgte. Rundum luden mehrere Vereine in ihre Bars ein, wo neben hervorragender Kulinarik eine überreiche Palette an „kreativen“ Getränken angeboten wurde.

Die Rätselrallye war ein voller Erfolg; bei der Siegerehrung Bürgermeister Josef Unterberger, Abt Petrus Pilsinger, Manfred Lichtenberger und Alois Schmidbauer mit den Siegern der vielen teilnehmenden Kinder (von links). Foto: NÖN, Penz

Ob Tanz oder Sport - die Mittelschüler konnten mit ihren Leistungen die vielen Besucher begeistern. Foto: NÖN, Penz

Festgottesdienst mit Diözesanbischof Alois Schwarz und den Konzelebranten Abt Petrus Pilsinger, Pater Benedikt Resch und Pater Sebaldus Mayr (von links). Foto: NÖN, Penz

Festgottesdienst mit Bischof

Am frühen Sonntagvormittag wurde Diözesanbischof Alois Schwarz würdevoll von Pfarrer Abt Petrus Pilsinger und Bürgermeister Josef Unterberger empfangen, nach dem feierlichen Einzug mit Musikkapelle, der Goldhaubengruppe und Vereinsabordnungen in die Kirche umrahmte der Kirchenchor unter Karl Aichberger mit der „Kleinen Credomesse“ von Mozart und Solisten Edith Kaltenböck die kirchliche Feierstunde großartig, in der der Diözesanbischof in seiner Ansprache unter anderem betonte: „Die Kirche hat mit ihrem sinnstiftenden Angebot der Welt stets Orientierung gegeben, wir aber sind Verantwortungsträger für unsere Heimat, gehen wir daher als Glaubende mit Trittsicherheit in die Zukunft!“ Bürgermeister Josef Unterberger hob im Besonderen das „Wirgefühl“ in der Gemeinde hervor: „Setzen wir auch zukünftig gemeinsam unsere Stärken und Qualitäten für das Gemeinwohl ein! Ergreifen wir aber auch die Chance, die in Veränderungen liegt, bauen wir auf unsere reiche Tradition und Brauchtumspflege als Ausdruck der Verbundenheit zu unserer Heimat auf. Lassen wir gleichzeitig aber auch Neues zu!“ Landtagspräsident Karl Wilfing wusste in seiner Festansprache die vielen Wolfsbacher Jubiläen und bedeutsamen historischen Geschehnisse hervorzuheben und die vielen „Stärken“ der Gemeinde und Dorfgemeinschaft zu loben: „Erfolg wird dann erfolgen, wenn alles in Liebe geschieht!“ Und diese spüre er in Wolfsbach.

Die Ehrengäste vor der Brunnenfigur: Abt Petrus Pilsinger, Bischof Alois Schwarz, Landtagspräsident Karl Wilfing, Bürgermeister Josef Unterberger, Landtagsabgeordneter Anton Kasser und Nationalratsabgeordneter Andreas Hanger, dazwischen Künstler Johannes Domenig mit weiteren Geladenen (von links). Foto: NÖN, Penz

Vitus-Brunnen enthüllt

Als Teil des Festaktes wurde nach der Feier in der Kirche auch noch der Vitus-Brunnen enthüllt, der nun den Marktplatz ziert. Der in Wolfsbach ansässige Künstler Johannes Domenig hat als Stein Wachauer Marmor gewählt, über den schon Jahrtausende lang Wasser geflossen ist. Darauf hat er aus Edelstahl den Pfarrpatron Vitus mit Ölkessel als Zeichen seines Martyriums und einer Lilie als Symbol des Auserwählten aufgerichtet, dessen Strahlkraft und Reflexionen zu jeder Tages- und Nachtzeit unterschiedlich wahrgenommen werden können. Land NÖ, Pfarre, Bildungs- und Heimatwerk sowie Kulturverein haben sich an der Finanzierung beteiligt; Bischof Alois Schwarz nahm die Segnung vor. Mit einem zünftigen Frühschoppen des örtlichen Musikvereins fand dieses Jubiläumswochenende seinen Abschluss. Am kommenden Sonntag wird weitergefeiert, es findet in Wolfsbach das Hauptbezirkstreffen des ÖKB statt.

Der Musikverein gestaltete den Frühschoppen am Sonntag, als Conferencier unterhielt Karl Tanzer die vielen Gäste bestens. Foto: NÖN, Penz

