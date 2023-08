Großes Jubiläums-Chorkonzert in Krenstetten

Die beiden Gemeinden Aschbach und Wolfsbach feiern heuer das geschichtsträchtige 1200-Jahre-Jubiläum; eine Urkunde Ludwig des Frommen aus dem Jahr 823 belegt, dass die Pfarren damals dem Bistum Passau übergeben worden sind. Dieses Jubiläum ist neben vielen anderen Veranstaltungen auch Anlass für ein gemeinsames Chorprojekt der drei benachbarten Kirchenchöre Aschbach, Krenstetten und Wolfsbach. „Es ist ein schöner Beitrag, der diesem Jubiläumsjahr in gebührender Form gerecht wird“, stellt der Aschbacher Chorsänger Hans Fehringer fest, der auch die Verantwortlichen als Vollprofis und deren tolle Arbeit besonders hervorhebt. Auch Chorleiter Karl Aichberger hat sich selbst unter die annähernd 60 Sänger gemischt, ebenso die Aschbacher Chorleiterin Birgit Ehebruster, die wie ihr Wolfsbacher Kollege im Zusammenführen dieser drei Chöre eine tolle Chance sieht und die Möglichkeiten zur Stimmbildung und einer besonderen Chorerfahrung betont: „Natürlich ist es herausfordernd, bedarf es doch auch zusätzlicher Probenarbeit zum Teil sogar im Sommer, aber der Benefit überwiegt!“ Das Konzert wird am Samstag, 9. September, 19.30 Uhr, in der Wallfahrtskirche zu Krenstetten – genau zwischen den jubilierenden Pfarren gelegen – stattfinden. Es gelangen neben Mozarts „Laudate Dominum“ oder Haydns „Salve Regina“ als Hauptwerk Schuberts Messe in B-Dur oder auch das Konzert für zwei Trompeten in C von Vivaldi zur Aufführung; Gerhard Berndl und Leonhard Aichberger sind die beiden Solisten, begleitet vom Altomonte-Orchester. Auch der von dem musikalischen Leiter Martin Zeller vertonte Psalm 93 wird erklingen: „Meine Vertonung verlangt einen großen Chor, damit der Text besonders wirkungsvoll wiedergegeben werden kann; mir war bei der Komposition eine enge Textbindung sehr wichtig!“ Zeller sieht mit diesem Chorprojekt in einer dörflichen Struktur etwas Großes entstehen, betont die hohe Motivation aller Beteiligten und ergänzt: „Wir werden ein durchaus sehr ambitioniertes und ansprechendes Programm darbieten!“ Als Gesangssolisten werden Edith Kaltenböck, Christa Ratzenbäck, Matjaz Stopinsek und Michael Wagner zu hören sein.

Der musikalische Leiter Martin Zeller bei einer der Proben. Foto: NÖN, Penz

Karten zum Preis von Euro 20 sind im Vorverkauf auf den Gemeindeämtern Aschbach und Wolfsbach sowie bei allen Chormitgliedern erhältlich. AK: Euro 25,- | Kinder & Jugendliche bis 15 Jahre freier Eintritt! Kontakte: Gemeinde Aschbach, Tel.: 07476/77321, Gemeinde Wolfsbach, Tel.: 07477/ 824011.