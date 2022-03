LisEC spendet für Ukraine

„Wir bedanken uns bei allen unseren Mitarbeitern, die von der Organisation im Vorfeld bis zum Versand tatkräftig mitgeholfen haben. Insgesamt sind nun 13 Paletten an Hilfsgütern am Weg in die Ukraine“, freut sich Oliver Pichler, CFO der LiSEC Gruppe.

Die Firma Hornbachner Transporte OG hat LiSEC kostenfrei bei dem Transport der Hilfsmittel unterstützt. „Ich freue mich, auch einen Beitrag leisten zu können“, sagt Gernot Hornbachner.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden