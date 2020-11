Im Landesklinikum gilt natürlich nach wie vor ein Besuchsverbot. Besuche sind ausschließlich in der Geburts- und Kinderabteilung, auf der Palliativstation und in begründeten Fällen möglich: Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 13.30 bis 16.30 Uhr. Der Besuch ist von Montag bis Freitag von 8 bis 12.30 Uhr unter 07472/9004-16503 anzumelden!

Auch aus den Pflege- und Betreuungszentren in St. Peter in der Au und in Mauer werden weiterhin positive Coronafälle gemeldet. In St. Peter sind derzeit laut Auskunft der Landesgesundheitsagentur 33 Bewohner und 23 Mitarbeiter infiziert. In Mauer wurde bei 17 Bewohnern und drei Mitarbeitern Covid-19 nachgewiesen.