Sturmnacht im Bezirk Amstetten: Umstürzende Bäume fielen auf Autos

In Neuhofen/Ybbs wurde ein Motorradfahrer aufgrund eines umgestürzten Baumes verletzt. In Haag wurden Fahrzeuge durch umfallende Bäume beschädigt. Mehrere Straßen mussten sowohl in Haag als auch in anderen Orten von Gegenständen befreit werden, die der Wind auf die Fahrbahn geweht hatte.

Auch die Feuerwehr Greinsfurth musste ausrücken, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Foto: Bfkdo

Die Feuerwehr St. Pantaleon wurde alarmiert, da am Ufergebiet der Donau am Ennskanal vier ausländische Urlauber in Not gerieten. Laut Alarmierung wurden sie vom schnell steigenden Wasser eingeschlossen. Nach einer Suche durch die Feuerwehr und Rücksprache mit oberösterreichischen Blaulichtorganisationen wurde allerdings Entwarnung gegeben: Die Urlauber hatten sich auf oberösterreichischem Gebiet selbst in Sicherheit bringen können.„Ich danke unseren Feuerwehrleuten für ihren Einsatz. Wie immer waren sie auch in dieser Nacht schnell zur Stelle“, sagt Bezirkskommandant Rudolf Katzengruber.