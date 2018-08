Beim Bezirksmusikfest des Jahres 2000 in Wolfsbach war Anna Elisabeth Dirnberer noch als „Goldhauben-Solistin“ mit ihrer Enkelin auf einem Pferdegespann beim Festzug vertreten, 2002 lud sie zur Hubertusmesse des Hegerings Goldhaubenträgerinnen und Hammerherrn aus benachbarten Orten ein, um das Echo der Bevölkerung auszuloten. Und das war so positiv, dass im Jänner 2003 für sechs Interessentinnen ein erster Goldhaubenstickkurs mit Terese Gintersdorfer aus Garsten in Wolfsbach abgehalten wurde.

So hat es im Jahr 2003 begonnen; die ersten Goldhauben sind fertiggestellt von Gertrude Freundl, Anna Elisabeth Dirnberger, Leopoldine Schadauer, Waltraud Wagner, Cäcilia Pechhacker und Notburga Pfaffeneder. (von links) | Penz

Zehn Nachmittagseinheiten und zusätzlich viel „Heimarbeit“ waren vonnöten, um am 1. April desselben Jahres die fertigen Hauben präsentieren zu können.

Die Teilnahme an der Mostviertel-Wallfahrt in Waidhofen/Y. war selbstverständlich, ein besonderer Auftritt aber erfolgte schon im Rahmen der Übergabe der Markterhebungsurkunde am Landhausvorplatz in St. Pölten an die Gemeinde Wolfsbach, wozu der damalige Bürgermeister Michael Ziervogl neben dem Musikverein auch die soeben erst ins Leben gerufene Goldhaubengruppe einlud.

„Vier Kleider mussten wir uns damals sogar noch ausborgen, und trotzdem fühlten wir uns durch die Einladung besonders geehrt“, erinnert sich Anna Dirnberger mit Freude zurück.

Große Wallfahrt zu Maria Himmelfahrt

Schon im Jahr 2004 stießen zwei weitere Mitglieder zur Gruppe, die jetzt zehn Frauen zählt. Zudem wurden auch einige Mädchenhauben angefertigt, sodass zumeist bei öffentlichen Auftritten auch Goldhaubenmädchen mit dabei sind.

Mit berechtigtem Stolz präsentiert die Goldhaubengruppen-Leiterin Anna Elisabeth Dirnberger ihre schmucke, in vielen Stunden und akribischer Kleinarbeit angefertigte Kopfbedeckung. | Penz

Seither ist man im Dorfgeschehen fix verankert: Ob kirchliche Prozessionen, Erntedank, Dirndlgwandsonntag, Primiz, Pfarrflohmarkt oder Angebote für das Ferienspiel – die Goldhaubengruppe ist stets mit dabei, mitunter auch mit Lebkuchen für „Gebild-Agapen“ wie bei der Dorfkapelleneröffnung. „Wir sind eine verschworene Gemeinschaft und machen alles gemeinsam, bis hin zu den einheitlich gebundenen Sträußerln“, versichert die engagierte Leiterin.

Das gelingende „Miteinander“ in Wolfsbach und die Bewahrung und Weiterentwicklung von Traditionen ist ihr ein stetes Anliegen. Den unbestrittenen Höhepunkt im Vereinsleben stellt nun die Goldhauben- und Trachtenwallfahrt der Volkskultur Niederösterreich am 15. August unter dem Motto „Wir tragen NÖ“ statt. Diese Wallfahrt mit 30 bereits angemeldeten Gruppen soll das regionale Selbstbewusstsein und das Leben mit Werten stärken.