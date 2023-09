Seit 1873 in Neustadtl im Einsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Neustadtl lud zur Festmesse in der Pfarrkirche, um ihr 150-jähriges Bestehen zu feiern. Als Teilnehmer durften dabei auch zahlreiche Ehrengäste, sogar bundesländerübergreifend, aus dem Feuerwehrwesen und der Politik begrüßt werden. Nach einem gemeinsamen Kirchenauszug mit dem Musikverein wurden die weiteren Feierlichkeiten auf den neuen Ortsplatz beim Jakobssaal verlagert.

Dort bedankte sich Kommandant Oberbrandinspektor Jürgen Nenning in einer Festrede bei den Feuerwehrmitgliedern samt Jugend, den zahlreichen Mitwirkenden sowie Gönnern der Freiwilligen Feuerwehr. Besonderer Dank ging an die Bevölkerung für die laufende Unterstützung. Aus diesem Grund wurden die 150 Jahre auch mit einem Getränke- und Speisenangebot, bepreist mit je 150 Cent, gemeinsam gefeiert.

Weiters bedankten sich die Vertreter der Gemeinde, des Bezirksfeuerwehrkommandos sowie der Landespolitik bei der Feuerwehr Neustadtl. Sie würdigten die erbrachten Leistungen.

Zuletzt war als kleines Highlight zum Jubiläum die frisch gedruckte Feuerwehrchronik zum ersten Mal öffentlich erhältlich. In diese durch die Feuerwehrkameradinnen und -kameraden inhaltlich ausgearbeitete Schrift flossen viele Arbeitsstunden wie auch Kreativität. So kann in kompakter Form auf 150 Jahre Geschichte zurückgeblickt werden.