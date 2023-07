Mädchenworkshops der Frauenberatung Mostviertel seit 20 Jahren an der

Die Schülerinnen wählen dazu ein Thema aus den Bereichen: Beziehung – Essverhalten – Frauenbewusstsein bzw. Gewalt aus, das in Gruppen bis zu 15 Schülerinnen einen Vormittag lang bearbeitet wird. Die Workshops finden außerhalb der Schule statt, um für diese andere Form des Lernens auch einen anderen Rahmen zu bieten.

Initiiert wurden die Workshops von Ernst Leitner. „Vor meiner Zeit als Lehrer an der PTS war ich in der Erwachsenenbildung tätig. Dabei habe ich die Frauenberatung und deren Angebote kennengelernt, wie beispielsweise die Mädchenworkshops für Schulen. Dabei wird mit aktuellen Fragen der Mädchen im geschützten Rahmen gearbeitet. Die Workshopleiterinnen sind auch als Beraterinnen tätig, wenn im Lauf des Lebens für geschlechtsspezifische Probleme Unterstützung gesucht wird“, erörtert Leitner. Dies war auch die Motivation, dieses Angebot im Kollegium zu diskutieren und zu einem Fixpunkt im Schuljahr zu machen. Teilweise wurden parallel dazu auch Burschenworkshops durchgeführt.

Christa Ressl von der Frauenberatung Amstetten bestätigt: „Wir schätzen die Möglichkeit, mit Mädchen in entspannter Atmosphäre ins Gespräch zu kommen. Dadurch wird die Schwelle gesenkt, in schwierigen Lebenssituationen auch später Beratung in Anspruch zu nehmen.“

Bisher haben über 60 Workshops stattgefunden mit der Teilnahme von über 780 Schülerinnen. In den Reflexionen, die schulintern anonym durchgeführt werden, bestätigen die Schülerinnen den Wert dieser Veranstaltungen.