In Ernsthofen ist die Zahl der Erkrankten auf 13 gestiegen, aus Aschbach werden inzwischen fünf Infektionen gemeldet. Und auch Wallsee ist nicht mehr Coronafrei. Dort ist eine Person infiziert.

Und noch ein Sidestep zum Thema Corona:

Die Krise wirkt sich auf viele Lebensbereiche aus. Bestimmt nicht der Wichtigste, aber doch auch erwähnenswert: Normalerweise läuft in diesen Wochen in allen Gemeinden des Bezirks die Flurreinigungsaktion. Natürlich kann sie heuer nicht in der gewohnten Form durchgeführt werden. Aber etliche Kommunen rufen ihre Bürger dazu auf, doch einfach bei ihren Spaziergängen den Müll einzusammeln, den sie unterwegs wahrnehmen. Natürlich gilt auch dabei: Abstand halten.