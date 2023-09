Neue Biberbacher Gemeindechronik präsentiert

Die aktuelle Chronik schließt an das Werk von Oberschulrat Karl Lammerhuber an und möchte einen Überblick über die Jahre 2004 bis 2023 - also über die letzten 20 Jahre Gemeindegeschichte - bieten, mit vielen informativen und so mancher heiteren Geschichte. Ergänzt wird das informative Buch mit jährlichen kurzen Infos zum weltpolitischen Geschehen.

„Ein Danke gebührt allen, die tatkräftig mitgearbeitet haben: Oberschulrat Karl Lammerhuber und dem ehemaligen Amtsleiter Werner Wagner für einen ersten Blick auf das Manuskript, Heidi Ramskogler für das Ergänzen der Fotos aus dem Gemeinde- und den Vereinsarchiven, Heidi Kneifel für das Lektorat, Birgit Haselmayr für das tolle Layout und die Gestaltung des Einbandes und vor allem dem geduldigen Team des Biberbacher Gemeindeamtes. Nur gemeinsam kann so ein Projekt gelingen“, betonen Hofschwaiger und Pruckner.