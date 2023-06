Amstetten: Polizei schnappte Drogendealer

Um 17.18 klickten am 3. April für den mutmaßlichen Drogenhändler in Amstetten die Handschellen. In der Folge gab es drei Hausdurchsuchungen in Wohnungen in Amstetten und St. Valentin. Dabei stellten die Kriminalisten Kokain und Marihuana sowie weitere Drogenutensilien und auch Bargeld sicher.

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung der Lebensgefährtin des Verdächtigen wurden ebenfalls insgesamt 700,3 Gramm Kokain, 2.059,8 Gramm Cannabiskraut und 1.105,5 Gramm CBD sowie 42,1 Gramm Amphetamin gefunden.

Der verhaftete Amstettner, ein österreichischer Staatsbürger, verweigerte in der Vernehmung die Aussage und wurde am 4. April in die Justizanstalt St. Pölten überstellt.

Insgesamt konnte dem Beschuldigten durch intensive Recherchen in den letzten Monaten zumindest der gewinnbringende Verkauf von 2.036 Gramm Cannabiskraut, 3,2 Gramm Cannabisharz und 192,5 Gramm Kokain nachgewiesen werden. Die Polizeiinspektion Traisen forschte zudem einen Hauptabnehmer rumänischer Herkunft aus, der etliche Abnehmer im Bezirk Lilienfeld belieferte. Er wurde auf frischer Tat ertappt.

Das Cannabiskraut bezog der 33-Jährige Amstettner hauptsächlich aus Wien und Graz. Transportiert wurde es von eigenes dafür eingesetzten „Fahrern“. Die Herkunft des Kokains ist bislang unklar.

Lobend wird von den Amstettner Kriminalisten die gute Zusammenarbeit mit der PI St. Valentin, der PI Traisen/Lilienfeld und der EGS NÖ hervorgehoben, die den Erfolg der Amtshandlung sicherstellte.