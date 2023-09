Baubeginn für Lkw-Verkehrskontrollplatz Wolfsbach an der A1

In Kooperation mit dem Land Niederösterreich und dem Bundesministerium für Inneres entsteht somit der 15. multifunktionale Kontrollplatz auf dem österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen-Netz. „Die A 1 weist in diesem Bereich des Mostviertels einen Lkw-Anteil am Gesamtverkehr von rund 17 Prozent auf, Kontrollen können effizient durchgeführt werden“, heißt es in einer Aussendung der ASFINAG.

Der Vorteil des neuen Standorts ist, dass die benötigte Fläche für den neuen Verkehrskontrollplatz zum größten Teil schon vorhanden ist. Bislang diente sie als Abstellfläche für Sondertransporte. Der VKP Wolfsbach wird mit einem Wiege- und Kontrollbereich für die Polizei sowie einer Prüfhalle für das Land Niederösterreich ausgestattet. Weiters wird er für tiefergehende Kontrollen von Lastwagen über 23 Abstellplätze verfügen.

Die Ausleitung des Schwerverkehrs zur Kontrolle wird elektronisch erfolgen, wofür Überkopfwegweiser über beide Richtungsfahrbahnen der A 1 errichtet werden. Die Gebäudeinfrastruktur stattet die ASFINAG mit rund 500 Photovoltaik-Paneelen aus. Damit wird laut dem Unternehmen der Strombedarf des rund 16.500 Quadratmeter großen Kontrollplatzes zu 100 Prozent mit grüner, nachhaltiger Energie gedeckt. Im Zuge dieser Arbeiten wird auch die vor Ort befindliche Gewässerschutzanlage auf den neusten Stand der Technik gebracht. Die Investitionssumme von insgesamt rund 23 Millionen Euro tragen ASFINAG und das Land Niederösterreich.

Verkehrsführung während der Bauarbeiten

Schon 2023 erfolgen die ersten Bautätigkeiten ohne Auswirkung auf der A-1-Hauptfahrbahn. Ab Anfang 2024 werden die drei Fahrspuren der A 1 Richtung Wien verschwenkt, um ausreichend Platz für die Errichtung und Montage der Überkopfanzeigen zu schaffen. Voraussichtlich Ende 2024 wird der neue Verkehrskontrollplatz Wolfsbach in Betrieb gehen.

Nachhaltiges Bauen

„Auch bei dieser Baustelle steht das ressourcenschonende Bauen an erster Stelle“, betont die ASFINAG in ihrer Aussendung. Bereits in den Ausschreibungsvorgaben seien eine Vielzahl an ökologischen Qualitätskriterien berücksichtigt worden, wie etwa die Zertifizierung des Auftragnehmers in den Bereichen Ökologie- und Umwelt.