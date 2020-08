Mostviertler Spezialitäten in Selbstbedienung .

Regionale Produkte haben sich in der Coronakrise großer Beliebtheit erfreut. Viele Menschen entdeckten, wie nahe das Gute doch eigentlich ist. Diesen Trend wollen Mostbaron Josef Zeiner, seine Frau Aloisia und sein Sohn Manfred nutzen. Gemeinsam haben sie die Idee eines 24/7-Selbstbedienungsladens ausgeklügelt und mithilfe von vielen Partnern auch umgesetzt. Seit der Vorwoche kann man in Oberzeillern rund um die Uhr Most, Schnaps, Säfte, Speck und viele andere Spezialitäten erwerben - sogar Lamm und Reh sollen angeboten werden.