Stadtchef: "Amstetten muss Wirtschaftsmotor sein" .

Eine neue Erkrankung meldet das Gesundheitsministerium am Mittwoch im Bezirk Amstetten. Stand, 23.4., 13 Uhr: 285. Erfreuliches gibt es aber auch. So sind in Euratsfeld von 14 Covid-19-Infizierten elf wieder gesund und in Ardagger darf man hoffen, dass die Ausbreitung bei 41 Infektionen gestoppt wurde. In Amstetten hält man auch schon seit ein paar Tagen bei 72 Erkrankungen. Bürgermeister Christian Haberhauer richtet seinen Blick längst in die Zukunft. "Es wird, trotz der Einbußen die wir haben, wichtig sein, auch Investitionen zu tätigen. Amstetten muss der Wirtschaftsmotor der Region sein."