Am Sonntag, 26. April, lädt die FF Preinsbach von 9 bis 12 Uhr zur Blutspendenaktion in die Amstettner Johann-Pölz-Halle ein - gemeinsam mit dem Landesklinikum St. Pölten. Jeder kann mitmachen. Voraussetzung dafür: sich fit und gesund zu fühlen. Mitzubringen sind ein Lichtbildausweis und natürlich ein Mundschutz. Jeder Spender bekommt einen Blutspenderausweis sowie eine kleine Anerkennung.

Feuerwehrkommandant Karl Etlinger und Kommandant-Stellvertreter Christian Schweighofer hoffen auf viele Teilnehmer. "Denn das Rote Kreuz hat ja erst kürzlich zum Spenden aufgerufen, weil Blut dringend benötigt wird."

Aber auch der Zivilschutzverband unterstützt das Rote Kreuz bei der Organisation von Blutspendeaktionen im Bezirk. Gespendet werden kann:

In Haag am 1. Mai, in Strengberg am 3. Mai und in Behamberg am 17. Mai.

Der Zivilschutzverband im Bezirk ist in der Coronakrise auch noch in anderer Hinsicht sehr aktiv. Er erstellt Informationsblätter und freiwillige Helfer gehen auch für Risikogruppen einkaufen. "In der Region Amstetten & Waidhofen an der Ybbs gibt es 84 ehrenamtliche Zivilschutzverband-Mitarbeiter, die gemeinsam mit 285 zusätzlichen Hilfskräften im Einsatz für die Menschen sind“, sagt Bezirksleiterin und Bürgermeisterin Sabine Dorner aus Winklarn.

Auch die Herstellung und Verteilung von NMS-Masken stehen bei zahlreichen Zivilschützern übrigens an der Tagesordnung. Zudem gibt es für die Kleinen live auf Facebook Gute-Nacht-Geschichten und die Aktion „SAFETY@HOME“, wobei die Safetytour heuer in die eigenen vier Wände kommt und die Kinder so spielerisch Sicherheit lernen. Näheres dazu unter www.safetyathome.at.

In Sachen Corona kommt übrigens aus Wolfsbach eine positive Nachricht: Dort sind alle fünf Erkrankten inzwischen wieder gesund.