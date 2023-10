Gemeinde unterstützt die Kirchturmsanierung

Seit Monaten wird am Kirchturm der Pfarrkirche in St. Peter in der Au eifrig gearbeitet. Neben der Fassade wird das Turmdach von Grund auf saniert und erhält ein neues Kupferdach. Das ist natürlich mit erheblichen Kosten verbunden, die von der Pfarre mithilfe der Diözese sowie Förderungen seitens des Landes und Bundes gestemmt werden müssen.

„Pfarrmoderator Krystian Lubinski und der Pfarrgemeinderat haben die Gemeinde um eine Unterstützung ersucht. Da die Kirche ein wichtiges erhaltenswertes Kulturdenkmal ist, hat der Gemeinderat eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro beschlossen“, berichtet Bürgermeister Johannes Heuras. Darüber hinaus wurden seitens der Gemeinde 500 Euro für die Verköstigung der Helferinnen und Helfer zur Verfügung gestellt.



Im Rahmen des Erntedankfestes hat Bürgermeister Johannes Heuras einen symbolischen Gutschein der Fördersumme an Pfarrer Lubinski überreicht. „Ohne die vielen ehrenamtlichen Menschen wäre das Projekt nicht realisierbar. Dank gebührt auch dem Pfarr- und Kirchengemeinderat rund um Anton Höritzauer für die unzähligen Stunden, die es in der Finanzierung und Koordinierung benötigt, sowie dem Team rund um Martina Begicevic, das mit Aktivitäten und Veranstaltungen versucht, finanzielle Einnahmen für den Anteil der Pfarre zu lukrieren“, betont der Bürgermeister.

Zusätzlich unterstützt die Gemeinde die Pfarre mit einem Benefiz-Kabarettabend mit Kabarettist Stefan Haider am 25. November in der Carl Zeller Halle. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Karten sind am Gemeindeamt St. Peter in der Au, bei ADEG Kaubeck sowie online unter https://ntry.at/stefanhaider erhältlich.