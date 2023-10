„PfarrCaritas verleiht Flügel der Nächstenliebe“

Überall dort, wo Menschen das Evangelium hören, würde auf Notleidende hingeschaut, betonte Landau. In allen Pfarren, Diözesen und Ländern würde man von Mensch zu Mensch helfen. Dazu komme es auf jeden Einzelnen an. „Hausherr“ Pfarrer Peter Bösendorfer erklärte vor den vielen Mitfeiernden aus der ganzen Diözese, wie bedeutend der Grundvollzug Caritas für das Wesen der Kirche sei.

Der Leiter der diözesanen PfarrCaritas, Christian Köstler, stammt selbst aus der Pfarre Amstetten-St. Stephan. Unter seiner Leitung und durch seinen Pioniergeist ist diese Caritas-Organisation zu dem geworden, was sie ist. Unter anderem gibt es in Amstetten und Seitenstetten zwei carlas (Caritas-Läden, wo günstig Kleidung und anderes gekauft werden kann.

Köstler selbst führte durch 30 Jahre Geschichte der PfarrCaritas: „Auf der Diözesansynode 1972 wurde deren Gründung angeregt. Wichtige Initiatoren waren danach auch der im Bezirk Amstetten sehr bekannte und bereits verstorbene Bischofsvikar Franz Schrittwieser sowie Pastorale-Dienste-Direktor Sepp Winklmayr“, erinnerte er. Seit 1993 gibt es im Most- und Waldviertel PfarrCaritas-Referenten. Es sei immer entscheidend gewesen, genug ehrenamtlich Engagierte zu finden und gleichzeitig engen Kontakt mit der diözesanen Caritas zu halten, sagte Köstler. Die Not im eigenen Ort zu thematisieren, sei oft durchaus schwer gewesen.

Zahlreiche Akzente wurden und werden von der PfarrCaritas mittlerweile gesetzt: Hochwasseropfer wurden unterstützt, Haussammlungen durchgeführt, Geflüchteten geholfen, Projekte für einsame Menschen ins Leben gerufen oder Tratschbankerl errichtet, wo über Gott und die Welt gesprochen werden kann. In der Trauerarbeit werden Trauernde kompetent begleitet.

Caritas-Präsident Landau betonte, dass die PfarrCaritas für „Zusammenhalt, Zuversicht, Hoffnung stehe – und auch den Mut, kritisch zu widersprechen.“ Die PfarrCaritas verleihe „Flügel der Nächstenliebe und der Menschlichkeit. Viele brennen da für ihre Aufgaben im Sinne Jesu und wer in Gott eintaucht, taucht bei den Armen auf!“

„Die Caritas ist ein Seismograph der Nächstenliebe“, sagte Hannes Ziselsberger, Direktor der diözesanen Caritas. In der PfarrCaritas werde der Geist der Menschenwürde weitergetragen. Auch Menschen, die nichts mit Kirche zu tun hätten, würden sich darin gerne engagieren, die „Kirche bietet dafür einen Anker“.

Veronika Prüller-Jagenteufel, theologische Referentin der Caritas, verwies darauf, dass die Arbeit vor allem von Frauen getragen wird. „Ohne deren Engagement wäre Kirche nicht Kirche. Die Begegnung mit Menschen in Not sei auch eine Begegnung mit Christus.“ Sie sprach auch die veränderten pastoralen Bedingungen an: In der PfarrCaritas sei es schon immer klar gewesen, dass es Kooperationen in größeren Dimensionen brauche. Über Pfarrgrenzen hinweg, aber auch gemeinsam mit Gemeinden und Vereinen.

PfarrCaritas bedeute – sagte Christian Köstler abschließend -, Sorge füreinander zu tragen, konkrete Hilfe zu geben, hilfreiche Vernetzung und Austausch zu bieten, Begegnungen auf Augenhöhe, aktuelle Herausforderungen anzunehmen und Dankbarkeit zu zeigen.

Nach dem Festakt wurde in der Stephanskirche ein Gottesdienst gefeiert, dem Caritas-Präsident Landau vorstand.

Beispiele für Aktivitäten und gelungene Projekte der PfarrCaritas in Pfarren des Bezirks:



Zeillern: Gemütlicher Nachmittag für ältere und junggebliebene Menschen.

Winklarn: Tratschbankerl beim Friedhof, der an mehreren Samstagen mit Gesprächspartnern besetzt war.

Sindelburg: Essen auf Rädern – durchschnittlich werden zwölf bis 15 Personen mit dem Mittagessen versorgt, manchmal auch 25.

Konradsheim: Treffen für ältere Pfarrangehörige.

Ferschnitz: Soforthilfe nach Hochwasser im Sommer 2021 für 15 Haushalte.

Biberbach: Nachhaltigkeitsprojekt „Stoffwechsel“, bei dem ein Raum geöffnet wurde, in dem man gebrauchte Kleidung und Schuhe bringen und mitnehmen kann.

Ardagger-Markt: Der gemeinsame Mittagstisch lädt dazu ein, einmal wöchentlich die eigenen vier Wände zu verlassen und gemeinsam zu essen.

Pfarrverband Allhartsberg, Kematen-Gleiss, Böhlerwerk: Hoffnungs- und Friedensgebet mit Ukrainern.

Amstetten-St. Stephan: Rosensonntag-Gottesdienst für pflegende Angehörige.

Aschbach: Modeschau mit Kleidern aus dem carla (Caritas-Laden).

Viehdorf: Quer durch den Garten – wer zu viel an Kräutern, Beeren, Obst oder Gemüse hat, kann es in der Pfarre vorbeibringen, wo es geholt werden kann. Oder es wird an den Soogut-Markt in Amstetten geliefert.

Waidhofen/Ybbs: Weihnachtsaktion für ukrainische Waisenkinder.

Ybbsitz: „Du gehörst dazu“: Kranke und Pflegebedürftige des Orts werden besucht.

PfarrCaritas-Mitarbeiterin in den Dekanaten Amstetten und Haag ist Ilse Kapellmüller (Tel. 0676/838448332, ilse.kappelmueller@caritas-stpoelten.at), im Dekanat Waidhofen/Ybbs Monika Bramauer (Tel. 0676/83844319, monika.bramauer@caritas-stpoelten.at).