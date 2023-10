Bei NÖN sucht das größte Talent sind 5 weiter

Insgesamt gab es über 700 Anmeldungen. 11 Teilnehmer und Teilnehmerinnen schafften es bereits ins Mostviertelfinale. Von diesen schafften es am Samstag nun fünf in das Halbfinale, das am 10. November um 19:30 Uhr in St. Pölten stattfindet.

Julia Schönauer, 16 Jahre, aus St. Valentin gab Hallelujah von Leonard Cohen zum Besten. Der 18-jährige Marvin Lorenz aus Stephanshart zeigte sein Können an der Ziehharmonika. Katharina Höfner, 25 Jahre, aus Rohrbach sang Warwick Avenue von Duffy. Die Purgstallerin Natalie Schadenhofer, 17 Jahre, brachte Helium von Sia gesanglich zum Besten. Der 30-jährige Martin Groiss aus Krustetten, Bezirk Krems-Land, vollführte einen Finger-Style mit perkussiven Spieltechniken - The sprinter von Isato Nakagawa - auf seiner Westerngitarre. Astrid Ziegelwagner kommt aus Kapelln, Bezirk St. Pölten-Land und sag das Lied Grenade von Bruno Mars. Die Amstettnerin Katharina Stockner brachte ihre Eigenkomposition Feels like forever auf ihrer Ukulele auf die Bühne. Der 17-jährige Tobias Trimmel aus Hürm zeigte seine Fingerfertigkeiten auf dem eigens programmierten Launchpad. Die 14-jährige Johanna Jagersberger aus Göstling sang ein Lied von John Legend und begleitete sich selbst auf der Gitarre. Patrick Preiser, 33 Jahre, aus Wilhelmsburg, Bezirk St. Pölten-Land zeigte seine Stimmgewalt bei dem Song Bed of Roses von Bon Jovi. Den Abschluss machte die 22-jährige Isabella Leutgeb mit einer einzigartigen Tanzperformance in einer Kombination aus Commercial dance, Urban Style und Miracle dance.

Hochkarätige Jury bei NÖN sucht das größte Talent

Die Jury bestand auch dieses Mal wieder aus hochkarätigen Personen. Aus Miss Europe Beatrice Turin. Sie ist Model, Sängerin und darüber hinaus als Botschafterin für diverse Charity Organisationen tätig und ihrem Gatten Heimo Turin, Manager und Marketingexperte. Michael Gallistl, Singer und Songwriter, hat seine erste Bühnenerfahrung 2015 als er an der Talentshow „NÖN sucht das größte Talent“ teilnahm. Dort schaffte er es bis ins Halbfinale. Als er 2021 erneut an der Talentshow der NÖN teilnahm und unter knapp 900 Teilnehmern den zweiten Platz ergatterte stieg sein Bekanntheitsgrad rasant an. 2022 meisterte Gallistl die Aufnahme in die TV Talentshow „The Voice of Germany“. Vanessa Lebl, Musiklehrerin mit Tanzausbildung in Ballett. Wolfgang und Barbara Babinger, von der Raiffeisenbank, einer der Hauptsponsoren der Talenteshow, Lea Gruber und Jonas Kaltenbrunner, zwei Talente die vor sieben Jahren selbst bei NÖN sucht das größte Talent teilgenommen und auch gewonnen haben. Und natürlich Sabine Marek, Gattin von Andy Marek und Jurymitglied seit Anfang.

Die Gewinner und Gewinnerinnen für das Halbfinale stehen fest

Nach den Auftritten hatten die Fans, Familien und Freunde zwölf Minuten Zeit, um für ihren Lieblingskandidaten oder ihrer Lieblingskandidatin anzurufen. Dabei gingen 4.222 Anrufe ein. „Das Format NÖN sucht das größte Talent ist eines der fairsten Talenteshows, die es gibt. Das Ergebnis, wer weiter am Halbfinale in St. Pölten teilnehmen darf, ergibt sich zu 60 %iger Jurywertung und 40 %iger Publikumswertung“, sind Andy Marek und und sein Sohn Lukas Marek gespannt auf das Ergebnis. Die fünf Finalisten stehen, unabhängig von der Reihenfolge, fest: Natalie Schadenhofer aus Purgstall, Johanna Jagersberger aus Göstling, Martin Groiss aus Krustetten, Katharina Höfner aus Rohrbach und Patrick Preiser aus Wilhelmsburg. Das Landesfinale und somit die Chance auf den Gewinn von 5.000 Euro erfolgt am 17. November in Stockerau.