„Pothole Rodeo“: Amstettnerin durchquerte 13 Länder in 12 Tagen

„Wenn es nach mir ginge, würde ich sofort wieder losfahren“, berichtet Eva-Maria Zehetmayer. Dabei wollte die vierfache Mutter und vierfache Großmutter zunächst gar nichts vom „Pothole Rodeo“ wissen. „Leopold Trisko, ein Bekannter aus dem Waldviertel, hat mich im Februar angerufen und mich gefragt, ob ich als seine Beifahrerin bei dieser europäischen Abenteuer-Rallye im Juli dabei sein möchte. Da war ich noch unschlüssig, habe dann aber doch zugesagt. Irgendwie wollte ich es dann doch wissen und auch zeigen, dass man mit 60 plus genauso gut Neues und nicht Alltägliches wagen kann“, erinnert sich die Amstettnerin.

Als Low Budget Roadtrip sind beim Pothole Rodeo – zu deutsch „Schlagloch-Rodeo“ – nur Autos erlaubt, die weniger als 500 Euro kosten und mindestens 20 Jahre alt sind oder maximal 50 PS haben oder mehr als 500.000 Kilometer gefahren wurden. Bikes sind mit weniger als 50 PS und älter als 20 Jahre zugelassen. Bei der Rallye geht es aber nicht um die Geschwindigkeit, das Ziel ist es, gemeinsam durchzukommen.

180 Teilnehmer starteten in Vitis

Abenteuerlich: die Bärensichtigung in den Karpaten. Foto: privat

Los ging es mit Leopold Triskos Citroen Mehari am 10. Juli in Vitis zum Start nach Deutsch Goritz in der Südsteiermark. „Wir waren an die 90 Autos mit mehr als 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Deutschland, der Schweiz, der Ukraine und Slowenien eingereist kamen“, berichtet Eva-Maria Zehetmayer. Von Ungarn ging es der Donau entlang von Serbien nach Rumänien und ins herausfordernde Balkangebirge. Da fängt die wohl spektakulärste Hochalpenstraße der Welt an: Die Transfagarascher Hochstraße. „Dann gings weiter über das bulgarische Hinterland zur Überquerung der Karpaten und wir statteten dem verlassenen Ufo ‚Buzludzha‘ einen Besuch ab. Über Griechenland nahmen wir noch die gigantische Natur Nord-Mazedoniens mit und fanden uns in Albanien am Ionischen Meer ein“, schildert Zehetmayer. Die nächsten Stationen hießen Kosovo, die Berge Montenegros, das Hinterland Kroatiens und Slowenien.

„Straßenverhältnisse waren abenteuerlich“

„Die Straßenverhältnisse waren wahrlich ein Abenteuer, beim 100. Schlagloch habe ich zum Zählen aufgehört. Aber wir kamen ohne Panne durch, dafür haben wir anderen geholfen, wenn sie nicht mehr weiterkonnten. Das Motto, einer für alle, alle für einen, hat voll zugetroffen und imponierte mir sehr. Wir waren ein zusammengeschweißtes Team und abends saßen wir lange zusammen, obwohl es nächsten Tag bereits um 8 Uhr wieder losging.“

Mit diesem Fahrzeug trat Eva- Maria Zehetmayer die Reise als Beifahrerin an. Weitere Infos: Foto: privat

Übernachtet wurde im Zelt, auf der Liege oder im Schlafsack. Evas Highlights waren die rumänische Stadt Sibiu, (Hermannstadt) und die Bärensichtung in den Karpaten, das Buzludzha Denkmal sowie die Rote Kirche Peruschtiza in Bulgarien, der Kumani Lake in Albanien sowie der Strand in Thessaloniki. „Überall wo wir hingekommen sind, wurden wir herzlich willkommen geheißen. Mich hat berührt, dass die Leute alle so zufrieden sind, auch wenn sie wenig haben. Wir in Österreich haben alles und jammern nur herum. Ich würde jedem empfehlen, mal den Balkan zu bereisen, um eine andere Sichtweise zu erlangen“, ist die Amstettnerin überzeugt. Für sie steht fest, dass sie die Reise nie vergessen wird. „In Zeiten wie diesen, in denen vieles so unwirklich erscheint und eine Krise die nächste zu jagen scheint, habe ich auf dieser Abenteuerfahrt erfahren, dass Zusammenhalt und ein Miteinander auch heute noch möglich sind.“

