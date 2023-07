Spatenstich für den Kindergarten Eggersdorf

So wird sich der Kindergarten nach seiner Fertigstellung dem Betrachter darbieten. Foto: Gobli architects & engineers

„Es ist ein besonderer Moment für mich, weil ich selbst in diesen Kindergarten gegangen bin und daher auch Erinnerungen damit verbinde“, sagte Bürgermeister Christian Haberhauer am Mittwochnachmittag beim offiziellen Spatenstich für den Neubau des Kindergartens Eggersdorf. Das alte desolate Haus wird in der kommenden Woche geschleift. Innerhalb nur eines Jahres wird auf dem Gelände ein neuer fünfgruppiger Kindergarten entstehen. „Den Zuschlag bei der Ausschreibung hat das Architekturbüro Gobli bekomme, das ja auch das neue Amstettner Bad geplant hat. Das Haus wird zwei Geschoße haben und vom ersten Stock wird es neben einer Stiege auch eine Rutsche in den Freibereich geben“, kündigt der Stadtchef an.

Architekt Robert Gobli berichtete, dass es für das Planungsteam eine kniffelige Aufgabe war, alle Vorgaben und Wünsche der Gemeinde auf dieser Fläche zu erfüllen. „Ich glaube aber, dass ein schönes und positives Projekt daraus geworden ist. Rund 100 Kinder werden im neuen Haus Platz haben.“ Der neue Kindergarten wird auf dem Areal näher zur Straße rücken, die Bäume sollen so weit wie möglich erhalten und auch einige neue gepflanzt werden.

In Betrieb gehen soll das Gebäude im Kindergartenjahr 2024/25. Es wird natürlich den modernen pädagogischen Anforderungen entsprechen. Geheizt wird mit Fernwärme. Die Stadt investiert in den Kindergarten Eggersdorf knapp 4 Millionen Euro. Das Land fördert mit 50 Prozent.

Die bisher in Eggersdorf angesiedelte Tagesbetreuung übersiedelt zur bestehenden Einrichtung in die Siedlungsstraße, wo ihr ein völlig neuer Gruppenraum zur Verfügung steht. Die Kinder(t)räume, die von der Kidspoint GmbH betrieben werden, werden dort künftig beide Gruppen betreiben.

Kindergartenneubau in Hausmening als nächster Schritt

Haberhauer kündigt auch schon das nächste Projekt an. Nach dem Kindergarten in Eggersdorf wird die Stadt in der zweiten Ausbaustufe die Errichtung eines siebengruppigen Hauses in Hausmening in Angriff nehmen. Dieser wird die drei bestehenden Gruppen von Hausmening sowie die Gruppe von Ulmerfeld aufnehmen. Zusätzlich werden 3 neue Kindergartengruppen am Standort installiert. Ein Planerwettbewerb läuft bereits. Die Kosten werden auf rund sieben Millionen Euro veranschlagt. Der Kindergarten in Neufurth soll bestehen bleiben. Für Ulmerfeld sind dafür zwei Tagesbetreuungsgruppen geplant. „Wichtig ist es uns, wirklich in jedem Ortsteil den Eltern ein bestmögliches Angebot zu machen“, sagt Haberhauer.Die dritte Ausbaustufe im Rahmen der Kindergartenoffensive wird Mauer betreffen. Dort sollen zu den derzeit drei Gruppen drei weitere dazukommen und auch zwei Tagesbetreuungsgruppen. Die Fertigstellung dieses Projekts ist für 2027/28 anvisiert.

In der vierten Ausbaustufe sollen noch im Stadtkern weitere vier Kindergartengruppen errichtet werden. Genauere Pläne gibt es dafür noch nicht.

Insgesamt wird die Stadt bis 2030 rund 17 Millionen Euro in den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen investieren. Die Zahl der Kindergarten-Gruppen steigt damit von aktuell 34 auf 48. „Alle Amstettnerinnen und Amstettner, die einen Kindergartenplatz benötigen, sollen auch einen erhalten“, betonen der Bürgermeister und Vizebürgermeister und Sozialstadtrat Dominic Hörlezeder von den Grünen.

60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden gesucht

„Durch den geplanten Ausbau brauchen wir auch rund 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie zu finden wird wohl die größte Herausforderung für die Stadt“, berichtet Bildungsstadträtin Doris Koch. Die Suche laufe bereits. Alle, die an einem Job im Kindergartenbereich Interesse hätten, könnten sich ab sofort bei der Personalabteilung der Stadtgemeinde melden: personal@amstetten.at

Im abgelaufenen Jahr wurden in Amstetten rund 770 Kindergartenkinder betreut. Insgesamt sind derzeit rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergartenbereich tätig. Zudem betreuen in den zwei Tagesbetreuungsgruppen acht Mitarbeiterinnen knapp 40 Kinder unter zweieinhalb Jahren.