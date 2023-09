SPÖ kritisiert Kosten für neuen Brunnen am Amstettner Hauptplatz

Während der neue Hauptplatz in Amstetten langsam erste Formen annimmt, kritisiert die SPÖ weiterhin die Kosten für das Projekt. „Die Verschönerung und Attraktivierung unseres Hauptplatzes ist keine schlechte Sache, aber wir müssen auch die finanzielle Realität berücksichtigen. Acht Millionen Euro, davon allein 470.000 Euro für den neuen Brunnen sind einfach zu viel", sagt SPÖ-Klubsprecher Helfried Blutsch. Er meldete Zweifel an, ob da die öffentlichen Gelder noch maßvoll und effizient eingesetzt würden.

SPÖ-Baustadtrat Bernhard Wagner erinnert daran, dass es ja nicht nur um den neuen Brunnen gehe. „Es wird auch teuer sein, einen geeigneten Platz für den alten Kilian-Brunnen zu finden. Da wurde ja zugesagt, dass er weiterhin ein Fixpunkt im Stadtbild sein soll und am neuen Standort muss dann die Infrastruktur dafür hergestellt werden. Diese Kosten sind noch in keinem Budget enthalten.“ Für die SPÖ setzt die schwarz-grüne Stadtregierung mit ihren Großprojekten insgesamt falsche Schwerpunkte. Ein schöner Brunnen auf dem Hauptplatz sei sicherlich ansprechend, aber er allein bringe den Menschen wenig, wenn sie sich das Leben in der Stadt nicht mehr leisten könnten.

„Statt Unmengen für Prestigeprojekte auszugeben, muss die Politik die Menschen entlasten, das Wohnen in Amstetten attraktiv und leistbar machen und für echten Klimaschutz anstelle von Symbolpolitik sorgen. Denn das sind die wirklich drängenden Probleme für die Menschen in Amstetten“, sagt Blutsch. Gesamtprojekt im

ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter betont, dass die Kosten für den neuen Brunnen in Höhe von 470.000 Euro immer im Gesamtprojekt vorgesehen gewesen seien, und er daher die Aufregung der SPÖ, jetzt da es um die Auftragsvergabe gehe, nicht verstehe. „Bei vielen Gesprächen über den Hauptplatz ist von den Amstettnerinnen und Amstettnern vor allem der geplante bodenebene Brunnen begeistert aufgenommen worden, weil er die Möglichkeit bietet, sich an heißen Tagen auch abzukühlen“, sagt Brandstetter. Insgesamt erhalte das Amstettner Schwammstadtprojekt von Klimaexperten wie Andreas Jäger und Stadtplanern höchstes Lob. „Österreichweit wurden wir bereits in Medien als Beispielgemeinde genannt für nachhaltige Stadtplanung. Das Erfreuliche ist, dass wir bereits über 500.000 Euro an Fördergeldern vom Land NÖ für die Bürgerprojekte der Amstettner Stadterneuerung erhalten haben“, betont der Vizebürgermeister.

Mehr Infos gibt es auf unserer Website der Stadt und am 18. September. Da findet um 18 Uhr wieder eine Baustellensafari mit gemeinsamer Besichtigung statt. Anmeldung unter hauptplatz@amstetten.at