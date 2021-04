5.000 Haushalte in Amstetten kurzfristig ohne Strom .

Gegen 5 Uhr morgens wurde am Sonntag von den Stadtwerken ein Erdschluss (eine Art Kurzschluss) im Stromverteilernetz festgestellt. Um die Fehlerquelle so rasch wie möglich aufzuspüren, wurden - wie in einem solchen Fall vorgesehen - nacheinander unterschiedliche Teile des Stromnetzes weggeschaltet. In Summe waren davon in Amstetten stufenweise etwa 5.000 Haushalte betroffen. Auch in der Polizeiinspektion gingen kurzfristig die Lichter aus und das Notstromaggregat sprang an. Die Stromabschaltungen dauerten aber maximal zehn Minuten.