Beste Stimmung beim Ortsfest in Mauer

Das Jugendorchester Mauer/Öhling unter Jugendkapellmeister Lukas Siegl sorgte mit Eigenkompositionen, wie „Shake it off“ von Taylor Swift für die musikalische Umrahmung. Es gab für jeden Gast ein Getränk und ein Essen von der Gemeinde zu Verfügung gestellt, die Freiwillige Feuerwehr Mauer/Öhling sorgte für die Kulinarik und unterstützte bei der Bewirtung der vielen Besucher. Zu Beginn der Feier hielt Pater der Pfarre Mauer-Öhling Michael Prinz den Wortgottesdienst. Der Chorus Angelorum unter Leitung von Thomas Dirnberger hat dafür eine eigene Lieder komponiert.

Moderator Gerhard Sengstschmid sorgte für die Stimmung. Zu Feiern gab es nämlich viel: Den Bau der Kräutergärten, die Organisation der Bauernmärkte, die Erneuerung des Brunnens am Hauptplatz mit einer Figur aus Bronze des Jupiter Dolichenus, das Primärversorgungszentrum mit dem Spatenstich im Oktober, viele Baumpflanzaktionen und Mutter-Kind-Projekte, die Römerthemenprojekte, den Römerweg mit den am Wege angebrachten Figuren der Römer, das Römermuseum und viele weitere gelungene Projekte vom Dorferneuerungsverein. Der ehemalige Ortsvorsteher von Mauer, Anton Ebner, Leiter des Dorferneuerungsvereins, Otto Hinterholzer, Gemeinderat Gerhard Irxenmayer und Thomas Dirnberger erzählten über die Geschichte von Mauer. Ortsvorsteher Manuel Scherscher bekräftigt den guten Zusammenhalt der Gemeinde: „Unsere vielen Vereine sorgen für eine große Vielfalt an Angeboten für alle Gemeindemitglieder.“

Ab 16 Uhr endete das stimmungsvolle Fest mit einem Dämmerschoppen.

