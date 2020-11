Auch Mitarbeiter der Landeskliniken haben sich mit dem Coronavirus infiziert. In Amstetten sind es 20, in Waidhofen 18 und in Mauer neun. Infizierte Patienten gibt es in Mauer derzeit nicht.

Auch die Pflege- und Betreuungszentren im Bezirk bleiben von Covid-19 nicht verschont. Einen Hotspot gab es ja in St. Peter in der Au. Laut Landesgesundheitsagentur sind dort derzeit noch 17 Bewohner und zehn Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. In Mauer sind 14 Bewohner und sieben Mitarbeiter positiv getestet und in Amstetten drei Bewohner und fünf Mitarbeiter. Und auch eine erfreuliche Nachricht: Keine Coronafälle werden aus dem Pflege- und Betreuungszentrum Wallsee gemeldet.

Im Bezirk Amstetten haben sich seit März insgesamt 2.881 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 1.537 sind genesen, 41 leider verstorben. Die 7-Tage-Inzidenz (laborbestätigte Fälle pro 100.000 Einwohner der letzten sieben Tage) ist im Bezirk Amstetten seit Montag ganz leicht gesunken: von 712,3 auf 710,6. In Waidhofen an der Ybbs liegt sie bei 606.