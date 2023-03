Über 3.000 Besucher am Ostermarkt in Neuhofen an der Ybbs

Am 4. und 5. März veranstalteten der Ostarrichi Kulturhof und der Pfarrhof Neuhofen an der Ybbs ihren Ostermarkt. Über 3.000 Besucher bestaunten das Kunsthandwerk der 58 Aussteller von Osterschmuck aus Keramik, Holz, Filz oder anderen Materialien. Es gab aber nicht nur Handarbeit und Bastelarbeit rund um Ostern, man konnte auch Bienenprodukte, selbst genähte Taschen oder handgravierte Gläser erwerben. Auch für die Kinder gab es ein umfangreiches Programm. So konnten sie mit den Mitarbeitern des Ostarrichi Kulturhofes selbst Osterschmuck herstellen, Perlenketten kreieren, im Außenbereich des Kulturhofes spielen und malen und mit Leopold Wieser in der Kinderholzwerkstatt das Drechseln erlernen.

Die Bäuerinnen Neuhofen verwöhnten die Gäste mit selbst gemachten Mehlspeisen, weitere kulinarische Köstlichkeiten gab es von den Ministranten und Pfadfindern.

