5er-Session in Amstetten "Schnopsidee" begeisterten mit Volksmusik in neuem Gewand

Lesezeit: 2 Min LK Leopold Kogler

Schnopsidee boten im Genussbauernhof Distelberger mit Volksmusik in neuem Gewand einen unterhaltsamen Abend, der gespickt war mit halsbrecherischen Melodienwechseln. Foto: Kogerl

P op, Rock, Austropop, Chansons und nun Volksmusik: Nach drei Stationen der 5er Session in Innenräumen folgte am Dienstagabend ein Konzert in einem Innenhof. Bei herrlichem Sommerwetter spielte die junge Formation „Schnopsidee“ im Genussbauernhof Distelberger facettenreiche Volksmusik.