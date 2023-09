Jazzklänge wie ein Naturereignis

Es wurde wieder gespielt, gezupft, geblasen und getrommelt, bei der vierten Ausgabe der 5er Session. Das Projekt, das Kulturstadtrat Stefan Jandl in der Pandemie-Zeit ins Leben gerufen hat, erfreut sich großer Beliebtheit. So auch das Konzert im Innenhof des Schlosses Ulmerfeld am Samstagabend bei herrlichem Spätsommerwetter.

Mit dem Ray Aichinger Boogaloo Quintet wurde ein anspruchsvolles Ensemble engagiert, das ein kreatives Naturereignis an Klängen erzeugte. Multi-Saxophonist Ray Aichinger, der zu den aktivsten Musikern der heimischen Jazzszene zählt, lieferte mit dem Trompeter Marc Osterer aus New York, dem Drummer Christian Salfellner, dem Kontrabassisten Tibor Kövesdi und dem Pianisten Matyas Bartha Jazz vom Feinsten.

Die diversen Genrezüge wurden souverän gemeistert und das Versprechen dieser Formation, neue Formen von Musik und Sound zu finden, die es so noch nicht gibt, wurde eingelöst. Man spürte die frischen Ideen, die Bewegung erzeugten, im Kopf und manchmal auch im Körper.

Als Special Guest fungierte Anton Spreitzer auf seinem Special Piano. Das Ambiente und die Atmosphäre machten dieses Konzert zu einem Fest des Jazz mit ganz besonderem Flair. Ein Abend mit mitreißenden Highlights und einem begeisterten Publikum.