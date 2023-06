Rock und Schwärmerei

Mit ihren Auftritten tragen sie seit zwanzig Jahren die Geschichte der Rockmusik weiter. Die Band STEELrocks hat sich in diesen Jahren einen ausgezeichneten Ruf als Liveband erspielt und mit ausgewählten Klassikern des Rocks die Herzen der Hörer erobert. Wie immer verstanden es die sechs Musiker beim Auftakt der „5er Session“ am Mittwochabend im Schlosshof, das Publikum zu begeistern.

Nicht selten hört man bei Liveberichten von einer Atmosphäre des Wiedersehens: Die alten Fans besuchen zum x-ten Mal ihre musikalischen Favoriten und erfreuen sich an den Erinnerungen und jubeln darüber, dass es die Musiker da vorn auf der Bühne, mit denen man selbst in die Jahre kam, immer noch draufhaben.

Mit der exzellenten Interpretation von Hits wie etwa „Born to Be Wild“, „Hush“, „Whole Lotta Love“, „Stairway to Heaven“, „Hells Bells“, „Smoke on the Water“ oder „Easy Livin'“ erfüllten die personifizierten Rockmusiker den Erwartungshorizont. Das Programm erfüllte die Wünsche der Rockfans. Das Publikum, vom Alter her bunt durchgemischt, war mit gut 250 Zuhörerinnen und Zuhörern glücklich und schwelgte zweieinhalb Stunden lang vermutlich in Erinnerungen.

Es wurde mitgesungen und eifrig getanzt. Somit machte die Band STEELrocks ihren Fans ein willkommenes Geschenk.