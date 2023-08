Sympathischer Rock in der Hausmeninger Wirkstatt

Genres kommen und gehen, Trends geben sich die Klinke in die Hand. Rock der Sechziger- und Siebzigerjahre und die Hits der Blütezeit des Austropop trotzen jeder Zeitenwende. Und wer sich einmal für dieses Lebensgefühl entschieden hat, bleibt ihm meist für immer treu.

Die Pure Classic Rock Band „AkkustixxX“ interpretiert Klassiker der Rockgeschichte und Gustostückerl des Austropop und hat damit großen Erfolg. Und wenn dann noch Popsänger und Gitarrist Ulli Bäer dabei ist, dann bekommt das eine zusätzliche Zugkraft. So geschehen am Donnerstagabend beim zweiten Konzert der 5er Session, wegen der unsicheren Wetterlage vom Schlosshof Ulmerfeld wurde dieser Gig in die Wirkstatt verlegt.

Pop-Abend aus dem Bilderbuch

Die fantastischen Musiker und ihre Fans können sich bedingungslos aufeinander verlassen, und so wurde in der randvollen Wirkstatt ein Rock- und Pop-Abend wie aus dem Bilderbuch. Gitarrist Josie Gilits, der nebenbei so einige Erlebnisse seiner umtriebigen Jahre in Ulmerfeld preisgibt, gibt den Elder Statesman, Bassist Mario Puncec den fetzigen Rockhaudegen und Benjamin Zalud macht als Urgewalt am Schlagzeug mächtig viel Druck.

Ulli Bäer beglückt mit prägnanter Stimme, virtuosem Spiel und charmanten Ansagen. Das Publikum will einen unbekümmerten Abend. Diesen haben sie bekommen. Hits wie „Radar Love“, „Don’t Let Me Down“, „Da Hofa“, „Ausgeliefert“ oder „Kinettn“ sowie „Der Durscht“ sorgen für prächtige Stimmung.