Auch Bürgermeister Christian Haberhauer selbst wurde getestet, mit negativem Ergebnis. „Es ist zwar kurz unangenehm, aber auch schnell wieder vorbei“, fasst er sein Testerlebnis zusammen. Der Stadtchef geht davon aus, dass wenn man die im Vorfeld getesteten Pädagogen, Polizisten und auch die Mitarbeiter in den Krankenhäusern und Pflegeanstalten hinzurechnet, rund 40 Prozent der Amstettner aktuell getestet wurden.

An den Testorten in der Mittelschule Ulmerfeld-Hausmening-Neufurt und im Kindergarten Mauer-Greinsfurth waren je zwei Teststraßen aufgebaut, in der Eishalle waren es insgesamt zehn.

Die Tests selbst sind problemlos abgelaufen. "Ich danke, allen beteiligten Organisationen und den freiwilligen Helfern, dass es uns durch perfektes Zusammenwirken gelungen ist, die Aktion erfolgreich abzuwickeln", sagt der Stadtchef. Besonders dankt er aber natürlich allen, die sich testen ließen und ruft die Bevölkerung auch weiterhin zur Vorsicht auf: "Beachten wir die Richtlinien und geben wir aufeinander acht."