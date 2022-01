Salesianerpfarre Amstetten sammelt für weltweite Priesterausbildung

Die Priesterausbildung sei laut „Missio“ gefährdet, denn sie erfordert finanzielle Mittel, die von den Kirchen vor Ort nicht geleistet werden können. Die „Priestersammlung“ – also die „Sammlung für die Ausbildung dieser Priester“ – wird seit 1926 von den Päpstlichen Missionswerken am 6. Jänner im Auftrag des Papstes in den Pfarren in Österreich durchgeführt - auch die Salesianerpfarre Amstetten Herz Jesu beteiligt sich daran.

Priester in den Ländern des Südens seien besonders wichtig für die karitative Dynamik der Kirche vor Ort: „Geistliche Berufungen sind in den Ländern dort oft die Motoren für das soziale Engagement der Gemeinden. Pries­ter sind meist die erste Anlaufstelle für Hilfesuchende, sie betreuen Schulen, Waisenhäuser und Krankenstationen. Und oft stellt die bloße Ernährung der Priesterstudenten für die Bischöfe in Afrika ein Problem dar."