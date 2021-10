Corona: Feste zeigen erste Nachwirkungen im Bezirk Amstetten

Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer geht davon aus, dass die Zahlen auch in den nächsten Tagen steigen werden. "Denn wir spüren die ersten Nachwirkungen der Veranstaltungen vom vergangenen Wochenende. Es gibt erste Fälle in Zusammenhang mit dem Abschlussfest in der Remise in Amstetten und auch mit dem Oktoberfest in Waidhofen", berichtet die Behördenleiterin.

In der Bezirkshauptmannschaft sind derzeit praktisch alle Mitarbeiter mit dem Contact-Tracing beschäftigt, das natürlich auch am Wochenende und am 1. November weiterläuft. "Alles Übrige ist derzeit im Notbetrieb", sagt Gerersdorfer.