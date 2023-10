Die öffentliche Bücherei Euratsfeld feiert 70 Jahre

Um 9.30 Uhr fand am Sonntag der Festgottesdienst in der Pfarrkirche Euratsfeld statt. Anschließend wurde im Pfarrgemeindezentrum der neue zusätzliche Raum der Bücherei präsentiert und das 70-Jahr-Jubiläum bei Speis und Trank gefeiert.

Bücher jeglicher Kategorie, wie Gesundheit, Erziehung, Kriminalromane, Biographien, Tiptoi-Bücher, Zeitschriften, Comics, DVDs, CDs, Spiele und Tolino-Figuren, das alles und noch einiges mehr bietet die Bücherei am Kirchenplatz 1 in Euratsfeld. Derzeit gibt es insgesamt 6.129 Medien zum Verleih. „Wir haben 854 aktive Leser, die regelmäßig bei uns Bücher ausleihen. Die meisten haben eine Jahreskarte. Diese kostet 10 Euro pro Jahr beziehungsweise 25 Euro für eine Familienkarte ab 3 Personen. Dafür bekommen sie die Medien für zwei Wochen zum Verleih“, erklärt Helena Engelbrechtsmüller, ehrenamtliche Mitarbeiterin der Bücherei. Für die 461 Kinder und Jugendlichen wurde ein abgetrennter Bereich als Rückzugsort zum Chillen, Schmökern und Lesen geschaffen. Die neue Chillecke mit der neuen Couch lädt zum Entspannen und Wohlfühlen ein. Die neuen und jugendlich gestalteten Bücherregale passen perfekt zum Boden, denn für die Büchereileiterin Hannelore Pruckner und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war es wichtig, dass der moderne Boden erhalten bleibt und mit der Einrichtung den Stil ergänzt.

Die Geschichte der Bücherei

Gemeinderat Martin Gabler erzählte über die Geschichte der Bücherei. Die erste Gemeindebücherei in Euratsfeld wird im Jahr 1953 vom damaligen Volksschuldirektor Ludwig Werner im Gemeindehaus in der Marktstraße 25 gegründet. 1971 nimmt die katholische Volksbücherei den Betrieb auf. Unter Pfarrer Johann Berger wird der alte Pfarrhof adaptiert und die vorhandenen Räume mit einer Gesamtfläche von 75 Quadratmetern mit einer neuen Ausstattung und einem Gewölbe versehen. Im Jahr 1995 gehen Pfarre und Gemeinde eine gemeinsame Trägerschaft ein. In diesem Jahr übernimmt Hildegard Hiesleitner, die ebenfalls unter den Ehrengästen anwesend war, die Leitung der öffentlichen Bücherei. Die Bücherei wird fixer Bestandteil im Gemeindeleben. Seit 1. Jänner 2015 leitet Hannelore Pruckner die öffentliche Bücherei Euratsfeld. Die erfolgreiche Trägerschaft zwischen Gemeinde und Pfarre wird weitergeführt. Aktuell unterstützen 18 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die Bücherei, die circa 200 Leser und Leserinnen aus den umliegenden Gemeinden zu ihrer Leserschaft zählen kann.

Ort der Begegnung und des Gesprächs

Die Bücherei hat drei Tage in der Woche geöffnet und zwar Dienstag von 16 bis 19 Uhr, Samstag von 8.30 bis 11 Uhr und Sonntag von 8 bis 11 Uhr. Seit Anfang des Jahres gibt es bis Ende September bereits 11.060 verliehene Medien. „Die Bücherei ist ein Ort der Begegnung und des Gesprächs. Im neuen Jugendraum fühlen sich die Jugendlichen wie daheim, das heißt, Schuhe aus, auf der Couch gemütlich machen und in den Lieblingsbüchern schmökern“, erwähnt die Leiterin Hannelore Pruckner. „Ohne Unterstützung der Gemeinde und ohne die Pfarrgemeinschaft wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen“, ergänzt Pruckner. Die Bücherei ist auch zuständig für den Bücherschrank vor dem Euratsfelder Hofladen „D’Speis“, bei dem man jederzeit Bücher kostenlos hinbringen und entnehmen kann. Auch eine Buchpatenschaft ist möglich. Hierbei können Paten die Kosten für ein neues Buch übernehmen, das Buch wird mit Namen versehen und der Bücherei und somit allen Büchereibesuchern zum Verleih zur Verfügung gestellt.