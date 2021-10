Corona im Bezirk Amstetten im Vormarsch

"Wir informieren die Eltern, dass ihre Kinder auf jeden Fall morgen zu Hause bleiben sollen. Ich gehe davon aus, dass sie mittels Freitesten am kommenden Mittwoch wieder in den Kindergarten kommen können. Da kommt uns natürlich entgegen, dass der Dienstag ohnehin ein Feiertag ist", sagt Bürgermeister Johann Spreitzer. In Seitenstetten sind derzeit 32 Personen Corona-positiv. Hohe Infektionszahlen weisen derzeit auch in Haidershofen mit 46 und Behamberg mit 38 betroffenen Personen auf. Das dürfte immer noch eine Nachwirkung der Landjugendparty in Behamberg sein.

Insgesamt ist die 7-Tages-Inzidenz im Bezirk inzwischen auf 431,4 (Erkrankte innerhalb der letzten sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner) geklettert. Die Bezirkshauptmannschaft hat deshalb für Freitagvormittag eine Videokonferenz mit den Bürgermeistern anberaumt um über die Lage und Konsequenzen der steigenden Infektionszahlen zu beraten.

Noch dramatischer ist die Situation in den Nachbarbezirken. In Melk liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 652,8 und in Scheibbs bei 579,8. Dort drohen noch vor dem Wochenende Ausreise-Kontrollen.