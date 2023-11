Rekordbilanz für Blindenmarkter Herbsttage

Am Tag der letzten Aufführung von Johann Strauss’ Meisterwerk „Eine Nacht in Venedig“, erstmals auch auf Livestream zu erleben, präsentieren die 34. Herbsttage Blindenmarkt eine beachtliche Bilanz. Nach Besucherzahlen fällt diese triumphal aus: Eine unüberbietbare Rekordauslastung von 100 Prozent konnte verkündet werden. 8.000 Besucherinnen und Besucher aus nah und fern sahen die von Andreas Sauerzapf in die Gegenwart transferierte Geschichte. Insgesamt wurden 13 Operettenvorstellungen geboten.

Zudem kommen bei diversen anderen Veranstaltungen wie etwa der Operette für Kinder, der Blumenmatinee sowie dem „Konzert für alle“ weitere 1.850 Gäste dazu. Nur hauchdünn wurde die Marke von 10.000 Gästen verfehlt. Intendant Michael Garschall darf auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurückblicken.

Kritik zeigte sich begeistert

Das künstlerische Fazit fällt ebenfalls glänzend aus. Euphorische Stimmen der Kritik und begeisternde Stimmen der Besucherinnen und Besucher gibt es zu vermelden. Großes Lob auch für die hochkarätige Besetzung. Gewohnt bunt und unterhaltsam. Und auf hohem Niveau, so der allgemeine Tenor.

Intendant Garschall berücksichtigt immer wieder auch den sozialen Aspekt der Herbsttage: Auch dieses Jahr konnte wieder eine eigene Vorstellung im Rahmen der Initiative „Helfen mit Kunst“ angeboten werden“. Mehr als 400 benachteiligte Personen konnten eine gekürzte Version der „Nacht in Venedig“, in einer Fassung von Andy Hallwaxx, kostenfrei besuchen.

Jetzt steckt man schon wieder tief in den Vorbereitungen für die Herbsttage 2024. Zur Aufführung gelangt die Revueoperette „Maske in Blau“ von Fred Raymonds in einer Regie von Isabella Gregor. Eine weitere Premiere gibt es mit „Frau Holle“, dem kürzlich uraufgeführten Familienmusical.