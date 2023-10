Amstettner Eishalle startet in die neue Saison

„Es ist uns wichtig, hier ein leistbares Wintervergnügen für die ganze Familie zur Verfügung zu stellen“, verweist Bürgermeister Christian Haberhauer auf spezielle Kinder-, Jugend- und Familientickets und auf die im letzten Jahr eingeführten Seniorentickets. „Gerade in der kalten Jahreszeit bietet die Eishalle eine ganz wesentliche Infrastruktur für unsere Vereine und den Nachwuchs. Wir dürfen hier außerdem die Schulen mit ihren Schülerinnen und Schülern nicht vergessen, die das Angebot nutzen“, betont der Stadtchef.

Die Tageskartenpreise (Einzeltickets) betragen für Erwachsene in der Saison 2023/24 7,60 Euro, für Kinder/Jugendliche (3–15 Jahre), Menschen mit Behinderung, Pensionisten, Lehrlinge, Studenten, freiwilliges Sozialjahr und Zivil-/Präsenzdiener (bis 26 Jahre) 5,80 Euro. Der Preis einer Familienkarte (für einen Erwachsenen und zwei Kinder) beträgt 15,40 Euro. (Mehr Details zu den Ticketpreisen unter: avb.am/eishalle). Ein Grund für die sanfte Adaptierung der Eintrittspreise ist unter anderem auch das im Vorjahr entwickelte Licht- und Wärmekonzept der AVB Kultur & Freizeit GmbH sowie frühzeitig fixierte Strompreise.

Für Christoph Heigl, Geschäftsführer AVB Kultur- und Freizeit GmbH, hat der Eissport an sich in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen, dementsprechend würden die Besucherzahlen steigen. „Eislaufen ist für Menschen allen Alters wieder eine attraktive Wintersportart geworden und günstiger als Skifahren. Wir sorgen mit unserem gesamten Team jedes Jahr dafür, dass nicht nur alle technischen und wirtschaftlichen Faktoren gewährleistet sind, sondern auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommt,“ sagt Heigl.

Die aktuellen Öffnungszeiten befinden sich auf der neuen Website der AVB unter www.avb.am/eishalle