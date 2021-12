Wunschbäume in Aschbach abholbereit

Auch heuer ist die Versorgung mit Christbäumen gesichert. „Als Direktvermarkter dürfen wir unsere Christbäume auch während des Lockdowns anbieten“, erklärte Produzent Bernhard Unterberger.

Ab 4. Dezember kann man sich daher bei seinem Hof in Aschbach den individuellen Wunschbaum abholen (bis 24. Dezember täglich von 9 bis 18 Uhr). Die Kunden können aus einer Vielzahl nach den Mondphasen geschnittener Bäume wählen. Zusätzlich findet der Christbaumverkauf ab 8. Dezember in Amstetten in der Ybbsstraße (gegenüber Hofer Parkplatz) statt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Leider dürfen wir auch heuer wieder keinen Glühmost anbieten, sondern nur die Bäume im Freien verkaufen“, bedauert der Landwirt. In Aschbach gibt es für die Kunden allerdings gleich beim Nachbarn ein zusätzliches Einkaufserlebnis: Regina und Thomas Halbmayr von „RTH Most“ bieten bei ihrem landwirtschaftlichen Betrieb eine große Vielfalt an regional produzierten Produkten sowie liebevoll gestaltete Geschenkkörbe an!