Prämierung der bäuerlichen Moste, Fruchtsäfte, Obstweingetränke etc.

Goldene Birne:

Haselberger Peter

Hofkirchen 23, St. Valentin

Stieglbirnenmost 1812 OK 4/19

Goldmedaillen:

Mostviertler Bildungshof

Gießhübl

Amstetten

Hollersirup, Stieglbirne-Gr. Pichbirnencuvée, Birne gemischt

Familie Pihringer

Schiselhof 1, Winklarn

Dorschbirne

Zeillerner Mostg´wölb Zeiner Josef

Oberzeillern 126, Zeillern

Fortissimo

Kinast Bernhard

Limbach 8, Strengberg

Speckbirne

Auer Ludwig

Albersberg 9, Stephanshart

Birnenmost

Hahn Herbert und Hildegard

Kicking 1, Euratsfeld

Walnusslikör

Haselberger Peter

Hofkirchen 23, St. Valentin

Bohnapfelmost 1808, Apfelcuvée Most 1803

Oberaigner Robert

Holzleiten 44, Haag

Apfel-Birnenmost 1



Die Hoflieferanten

Voralpenstraße 16, Weistrach

Bio Apfel-Dirndlsaft, Bio Roggen-Whisky

Sturm Patrizia

Hartlmühl 25, Weistrach

Apfelsaft, Apfel-Weichselsaft, Birnensaft, Speckbirn 2 OK 78/18, Landlbirn OK 79/18, Bohnapfel 1 OK 77/18, Apfelmost 1, Jonagold Apfelmost OK 76/18, Speckbirn 1

Zur Steinernen Birne – Familie Oberaigner-Binder

St. Johann 155, St. Peter/Au

Birne gemischt, Braeburn Apfelmost, Braeburn Apfelmost, Apfelmost Topaz, Apfelcuvée, Himbeerbrand, Rote Williams

Reikersdorfer Leopold und Michaela Greinöd 1, Neuhofen an der Ybbs

Birnencider, Grüne Selektion OE 244/18, Speckbirne OE 243/18

Hofstetter Walter und Maria

Ungförten 20, Neuhofen

Bratapfellikör

Familie Hofstetter

Neudau 1, Neuhofen an der Ybbs

Obstler „Alte Streuobstwiese“

Lettner Karl

Erla 128, St. Pantaleon/Erla

Speckbirnmost OK 97/18

Peterseil Alois und Cäzilia

Marksee 16, St. Pantaleon

Hollerblüte

Leitner Thomas

Aichberg 5, Haidershofen

Apfelmost Rubinette, Apfel-Birnenmost

Prämierung von Rohpökelwaren, Kochpökelwaren, Rohwürsten und Aufstrichen:

Goldmedaillen:

Zeiner Manfred

Oberzeillern 126, Zeillern

Bauchspeck geräuchert, Schinkenspeck ungeräuchert

Huber Christian

Oed 14, Kollmitzberg

Rehschinken, Bratwurst, Chilibauch

Reikersdorfer Leopold und Michaela

Greinöd 1, Neuhofen/Ybbs

Karreespeck

Hackl Kathrin und Markus

Albing 38, St. Pantaleon

Karreespeck

Prämierung von Blutwürsten deutsch-österreichischer Art

Goldenes Blunz‘nkranzl

Wieser Anna u. Josef

Aufental 1, Euratsfeld

Blutwurst

Prämierung von Brot und Feingepäckspezialitäten aus bäuerlicher Produktion

Brotkaiser:

Mostviertler Bildungshof Gießhübl

Gießhübl 7, Amstetten

Gießhübler Nusswurze

Goldmedaillen:

Fam. Oberaigner-Binder

St. Johann 155, St. Peter/Au

Mohnstrudel, Bauernbrot, Nussstrudel, Brioche

Dornmayr Johann

Remser Dorfweg 2, St. Valentin

Bio-Mehrkornbrot

Prämierung von Speiseöl aus bäuerlicher Produktion

Goldmedaillen:

Nadlinger Gerlinde

Koplarn 72, Amstetten

Kürbiskernöl

Familie Kinast/Ortbauer

Limbach 8, Strengberg

Strengberger Kürbiskernöl

Mostviertler Kürbishof Metz

Heimberg 22, Haag

Bio-Kürbiskernöl I

Streißelberger Ernst und Hildegard

Pfosendorf 3, aus Neuhofen/Ybbs

Kürbiskernöl

Derntl Hermann u. Maria

Ennsweg 50, Ennsdorf

Kürbiskernöl

Honigprämierung:

Goldmedaillen:

Pfaffeneder Susanne

Schörghof 303, Zeillern

Honig

Hiessleitner Franz

Unter Umberg 39, Ferschnitz

Cremehonig 4

Deinhofer Philipp

Voralpenweg 4, St. Peter/Au

Blütenhonig

Mairböck Karl

Hochstrass 28, Seitenstetten

Blütenhonig