Mit der Neueröffnung des Trendshops „KULT“ wird das Modeangebot um Streetstyle-Kleidung erweitert. Die Öffnung des Centers geht mit den gesetzlichen Schutzmaßnahmen einher.

„Wir freuen uns natürlich über ein gut besuchtes Einkaufszentrum, die Gesundheit unserer Besucherinnen und Besucher hat aber Priorität. Als Einkaufszentrum haben wir die gesetzlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um möglichst viel Schutz zu bieten, wir sind aber auch darauf angewiesen, dass sich alle an die geltenden Maßnahmen halten. Wir sind zuversichtlich, dass es hier ein gutes Miteinander geben wird“, so Grubner.

Konkret gilt: Shopping mit mindestens einem Meter Sicherheitsabstand, Mund-Nasenschutz-Pflicht in den Shops – außerdem wird dringend empfohlen, nach Möglichkeit in allen Geschäften mit Kredit- oder Bankomatkarte zu zahlen, die Hände regelmäßig zu waschen und die Desinfektionsspender in den Sanitärbereichen zu nutzen.

Um die Sicherheit für die Besucher bestmöglich zu gewährleisten, wurde auch die Anzahl an Sicherheits- und Reinigungspersonal erhöht, am Infopoint ein Plexiglasschutz angebracht und der Erwerb der CCA Geschenkkarten auf bargeldlose Bezahlung umgestellt.