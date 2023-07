Jugendtaxicard in Ortsvorstehungen der Stadt Amstetten erhältlich

Ab sofort ist die Jugendtaxicard auch auf den beiden Ortsvorstehungen in Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth und Mauer-Greinsfurth erhältlich.

„Wir arbeiten laufend am Ausbau der Serviceleistungen in den Ortsvorstehungen. Gerade wenn es wie hier um die Anliegen der Jugendlichen und Familien geht, wollen wir noch näher am Bürger sein“, sagt Ortsvorsteher Manuel Scherscher.

„Selbstverständlich kann die Karte nach wie vor auch im Bürgerservicebüro im Rathaus Amstetten ausgestellt und abgeholt werden, aber durch die Erweiterung können die Jugendlichen nun auch in die Ortsvorstehungen kommen“, freut sich Ortsvorsteher Anton Geister.

„Die Jugendtaxicard steht allen Jugendlichen in Amstetten zwischen dem 14. und dem vollendetem 25. Lebensjahr zur Verfügung. Mit einem Eigenanteil von 83,33 Euro bekommen die Jugendlichen ein Taxiguthaben im Wert von 250 Euro“, berichtet Gemeinderat Gerhard Irxenmayer.

Ein besonderer Dank gilt hier auch den Sponsorenpartnern: Stadtgemeinde Amstetten, Taxi Heiss, Hypo NOE und Stadtwerke Amstetten. Die Jugentaxicard ist täglich von 0 bis 24 Uhr ausschließlich mit Taxi Heiss (07472/61718) verwendbar, die maximale Wegstrecke ist mit 20 Kilometern limitiert.