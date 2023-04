Verein „Aktiv Pferdestall Union Mostviertel“: Begegnung mit Bewegung

Nachdem Herbert Tauer und Manuela Schuller ihren Bauernhof 2010 von Milchwirtschaft auf Pferdehaltung umgestellt haben, ist dieses Reitzentrum mit angeschlossener Pferdepension – es sind derzeit noch Kapazitäten frei – zum Ziel für viele Pferdeliebhaber geworden, werden doch auf den etwa 2 Hektar großen Areal rund um den Hof die 20 Pferde im Herdenverband gehalten. „Alle Größen, Rassen sowie Wallache und Stuten bleiben immer in natürlicher Bewegung, sie sind stets unterwegs, ob nun zum Futter-, Wasser- oder Ruheplatz, weil diese ganz bewusst voneinander getrennt sind“, weiß Herbert Tauer zu erzählen und ergänzt: „Jedes Pferd entscheidet also individuell nach seinen momentanen Bedürfnissen.“ Seit 2010 ist Manuela Schuller für die Organisation und Betreuung der Pferde am Betrieb zuständig, die Reiterfahrung von mehr als 30 Jahren sowie ihre intensive Weiterbildung bei Kursen einbringt: Neben Pferdemassage- oder Hufpflegekursen hat sie zum Beispiel die ganzheitliche Reitpädagogik nach Dell`mour oder auch die Ausbildung „HorseBodyforming und Faszientraining“ absolviert. „Um unsere Kompetenzen zu stärken, ist es bedeutsam, sich immer wieder weiterzubilden und weiterzuentwickeln. Auch Pferd und Mensch brauchen Raum und Zeit, um gegenseitig zu lernen!“, ist Manuela überzeugt, die großen Wert auch auf die Wahrnehmung des Pferdes als Individuum legt. „Ein Pferd ist ein Lebewesen, das es verdient, mit Respekt, Aufmerksamkeit und Vertrauen behandelt zu werden. Es ist wichtig, mit ihm eine gute Partnerschaft einzugehen!“

Spiel und Spaß beim Familienfest

Am 6. Mai lädt nun der Verein „Aktiv Pferdestall Union Mostviertel“ von 11 bis 20 Uhr zum Familienfest mit Kinderreiten (ab 3 Jahren), Basteln, Hüpfburg, Labyrinth und Kutschenfahrten ein. 30 der 55 Vereinsmitglieder helfen aktiv mit, unter dem Motto „Abenteuer Pferd“ allen Besuchern einen tollen und abwechslungsreichen Tag mit viel Programm und Kulinarik zu bieten, zudem aber auch einen ganzheitlichen Blick rund ums Pferd zu vermitteln. Immer wieder ist der Verein freilich auch auf Spenden angewiesen, gilt es doch in den Ferien 15 bis 20 Kindern der Jugendwohlfahrt eine Natur-Erlebniswoche zu ermöglichen, wobei ein Zeltlager in der Boxengasse aufgerichtet wird, aber auch Kutschenfahrten und Badespaß in der Ybbs garantiert werden. Pfingstsammlung oder auch Adventmarkt und Hofnachmittage geben neben den Sponsoren die finanzielle Basis dafür. Spendeninfo: IBAN: AT66 5300 0031 5500 2904 – Verwendungszweck „Kinderlächeln“.

