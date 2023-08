Kunz fordert Reinigung von Biomülltonnen, gda sieht keinen Bedarf

„Ich sehe bei uns in der Siedlung ja immer wieder, wie Leute Abfalltonnen mit dem Schlauch auswaschen oder mit einigen Kübeln Wasser. Gerade in einer Zeit, wo das Trinkwasser ein immer wertvolleres Gut wird, halte ich das für unnötige Verschwendung“, sagt Kunz. Und er sieht eine einfache Alternative dazu: In Oberösterreich und auch in anderen niederösterreichischen Bezirken seien schon Autos mit einer Tonnen-Waschanlage im Einsatz. „Das funktioniert mit Hochdruck und braucht daher viel weniger Wasser. Ich bin sicher, dass die Leute dafür auch ein paar Euro Mehrkosten akzeptieren würden“, betont Kunz.

Beim Gemeindeverband für Umweltschutz im Bezirk Scheibbs wird die Biomülltonnen-Reinigung schon seit Jahren angeboten. „Von April bis Oktober alle zwei Wochen. Die Kosten dafür betragen insgesamt 21,56 Euro (für 14-malige Reinigung). Und der Bedarf steigt ständig. Gefühlt nehmen etwa 85 Prozent der Einfamilienhaushalte sie in Anspruch“, sagt Geschäftsführer Thomas Brenner.

Die Biomülltonnen, die gewaschen werden sollen, werden am Griff des Deckels mit einer grünen Banderole gekennzeichnet und sind so für das Abfuhrpersonal leicht zu erkennen. Das Unternehmen AWÖ, mit dem der Verband zusammenarbeitet, hat Fahrzeuge im Einsatz, die mit einem Reinigungsroboter ausgestattet sind. Sobald der Behälter entleert ist, fährt ein Arm mit einem drehenden Kopf und mehreren Düsen hinein und reinigt ihn mit Hochdruck. Das dauert zehn Sekunden. Das Wasser wird im Pressraum des Müllfahrzeuges aufgefangen.“ Für Brenner wird mit diesem Verfahren Trinkwasser gespart und auch das Kanalsystem und die Kläranlage nicht unnötig belastet.

Bio-Einstecksack als Alternative

Wolfgang Lindorfer, Geschäftsführer des gda im Bezirk Amstetten, sieht keine dringende Notwendigkeit für eine Behälterreinigung. „Beim großvolumigen Wohnbau bieten wir es ja ohnehin an, aber der Bedarf ist nicht hoch. Und von Einfamilienhausbesitzern haben wir diesbezüglich eigentlich keine Anfragen. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass dieser Service extra bezahlt werden müsste. Wäre der Wunsch nach einer Tonnenreinigung wirklich so groß, dann würde dieses Thema sicher rasch bei uns aufpoppen. Bislang wird es nur von Norbert Kunz jeden Sommer wieder ins Gespräch gebracht.“

Lindorfer sieht auch zwei Alternativen zum Waschen der Tonnen. „Eine davon ist, die richtige Handhabung der Biomüllbehälter mit der 5-S-Regel (siehe die Tipps unten), die andere, sich am Gemeindeamt einen Bio-Einstecksack zu kaufen. Der verhindert Anhaftungen am Tonneninneren und wird bei der Abfuhr mitentleert. Er ist voll kompostierbar. Aber natürlich entstehen auch da zusätzliche Kosten.“

Die 5-S-Regel

Tipps um Gerüchen & Maden vorzubeugen:Schattenplatz: Biotonne nicht in die pralle Sonne stellen Sauber halten: Biotonne regelmäßig reinigen – zum Beispiel mit EssigwasserDeckel schließen: Biotonne stets geschlossen haltenStaubtrocken: Biotonne mit zerknülltem Zeitungspapier auslegen um Feuchtigkeit zu bindenSammelstellen: Rasenschnitt lieber am Grünschittplatz entsorgen statt in der Biotonne.