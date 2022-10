Dienstschluss für Chefinspektor Humpl in Amstetten

„Ich bin Polizist mit Leib und Seele habe mich immer mit ganzem Herzblut engagiert!“ Chefinspektor Ferdinand Humpl (61), Kriminaldienstreferent am Bezirkspolizeikommando, blickt zufrieden auf seine 41 Jahre Dienstzeit zurück. Am 1. Oktober ist er in den Ruhestand gegangen.

Eingetreten in den Gendarmeriedienst ist Humpl am 1. August 1981. Nach der Ausbildung machte er von 1982 bis 1991 am Posten Guntramsdorf Dienst. Und da weiß er einige Anekdoten zu berichten. So hat er zum Beispiel eines Nachts mit einem Kollegen am Straßenrand einen Autostopper aufgelesen, dessen Gefährt nicht mehr fahrtüchtig war.

Ferdinand Humpl als junger Beamter bei einer Einsatzübung in der Blockheide bei Gmünd. Foto: Knapp

„Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt, aber dann hat er gesagt: ,Ich bin der Hans Hölzl. Könnt ihr mich nach Wien bringen?‘ Erst da habe ich gesehen, dass wir Falco im Auto hatten“, berichtet Humpl. Diesen Wunsch konnten die Beamten dem Sänger natürlich nicht erfüllen. Er musste sich schon ein Taxi nehmen.

Auch bei Fußballtrainer Ernst Happel, Tennisstar Horst Skoff und Maler Friedensreich Hundertwasser hat Humpl damals Fahrzeugkontrollen durchgeführt. „Sie waren eigentlich alle sehr höflich“, erinnert er sich. Spannend waren für Humpl auch die Ermittlungen im Zuge des Weinskandals im Jahr 1985.

Im Dezember 1991 wechselte er dann zum Posten St. Valentin, wo er bis 2006 Dienst tat und zum Kommandantstellvertreter aufstieg. In diese Zeit (Juli 2005) fällt auch die Zusammenlegung der Gendarmerie mit der Polizei. Humpl blickt ohne Wehmut zurück. „Wir hatten halt dann statt grauen blaue Uniformen. An der Arbeit hat sich nichts geändert.“

Ein Karrieresprung, aber auch eine Herausforderung war für Humpl der Aufstieg zum Inspektionskommandanten von Amstetten im November 2006. „Die Mannschaft war mit 36 Beamten doppelt so groß wie in St. Valentin. Das war als Führungsaufgabe eine andere Dimension.“

Fritzl-Affäre brach plötzlich über uns herein

Humpl und seine Beamtinnen und Beamten hatten auch Mammutaufgaben zu bewältigen – den Kriminalfall Fritzl im Jahr 2008 zum Beispiel. „Der brach auch über uns plötzlich herein. Er bedeutete, dass wir tage- und wochenlang das Objekt sichern und Schaulustige und Souvenirjäger fernhalten mussten. Das war organisatorisch eine große Aufgabe“, erinnert er sich. Personalintensiv war kurz darauf auch die Euro mit immerhin 7.000 Zuschauern beim Public Viewing am Amstettner Hauptplatz. „Aber das war zumindest langfristig planbar und von daher einfacher.“ So nebenbei musste Humpl sich als Kommandant auch um den Neubau der Am-stettner Inspektion kümmern. Die Eröffnung wäre im Sommer 2009 geplant gewesen.Allerdings stürzte der eigentlich erfahrene Reiter im Mai unglücklich vom Pferd und zog sich seinen Oberschenkelhalsbruch zu. Der Festakt wurde auf November verschoben. Da lag Humpl aber erneut im Krankenhaus, weil er im Oktober wieder vom Pferd gestürzt war und sich den Oberschenkel gebrochen hatte. Kurzerhand wurde der Kommandant aber von hilfsbereiten Beamten für einige Stunden aus dem Spital „entführt“ und nahm im Rollstuhl an der Feier teil.

Im Jahr 2013 wechselte Humpl als Kriminaldienstreferent zum Bezirkskommando. Dort hatte er unter anderem die Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und natürlich die Corona-Krise zu bewältigen, wo er oft Einsatzleiter bei Demos der Impfgegner war. „Mir ging es dabei immer darum, deeskalierend zu wirken“, erzählt er.

Als Kriminalist freut ihn der Sicherheitsverdienstpreis 2019, den er mit Kollegen aus mehreren Bezirken überreicht bekam. „Wir haben durch exzellente Zusammenarbeit eine Jugendbande mit sieben Mitgliedern geschnappt, die für 57 Einbrüche in Gastronomiebetriebe verantwortlich war“, berichtet Humpl. Im Juli 2021 ging auch ein lang gehegter persönlicher Wunsch des Polizeibeamten in Erfüllung: ein Hubschrauberflug. Der Anlass war allerdings ein trauriger. „Wir haben mit Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer aus der Luft die Schäden des Hochwassers begutachtet“, erzählt Humpl.

Kein einziges Mal zur Waffe gegriffen

Den Entschluss, in den Ruhestand zu gehen, hat er zwischen Weihnachten und Silvester 2021 gefasst. „Nach 41 Dienstjahren will ich mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und mich auch um meine 91-jährige Mutter kümmern.“

Besonders gefreut hat den scheidenden Polizeibeamten, dass bei seiner Abschiedsfeier in der Polizeiinspektion überraschend auch Landespolizeidirektor Franz Popp vorbeischaute. „Das ist schon ein besonderes Zeichen der Wertschätzung.“

Seinen Kolleginnen und Kollegen dankt Humpl für die Zusammenarbeit und wünscht ihnen alles Gute für ihre herausfordernde Aufgabe. „Der Job wird nicht leichter und die Hemmung vor Widerstand gegen die Staatsgewalt nimmt ab. Ich persönlich bin froh, dass ich in 41 Jahren kein einziges Mal zur Waffe greifen musste.“

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.