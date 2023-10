Theresia Ruß geht in Ruhestand: Ein Leben für den Kinderschutz

„Ich kann es selbst noch kaum glauben und habe es auch noch gar nicht realisiert, dass mein Berufsleben bald endet“, gesteht die Diplomsozialarbeiterin und Mediatorin Theresia Ruß (60) der NÖN. „Wenn man etwas aus Überzeugung macht, dann vergehen die Jahre wie im Flug.“ Seit die Mutter von mittlerweile zwei erwachsenen Söhnen 2001 Mitarbeiterin des Kidsnest Kinderschutzzentrums Amstetten wurde und fünf Jahre später die Leitung der Einrichtung übernahm, hat sie pro Woche bis zu 15 Klientinnen und Klienten betreut. Macht in Summe hochgerechnet auf die 22 Jahre an die 16.000 Personen, die Theresia Ruß bis zu ihrer Pensionierung betreut hat. „Auch das ist für mich nicht im Ansatz zu fassen, auch wenn es Fakt ist“, meint sie kopfschüttelnd.

War anfangs die Tätigkeit im Kinderschutzzentrum noch breit gestreut und reichte von Anfragen von Erziehungsproblemen bis hin zu Schulschwierigkeiten, nimmt heute die Arbeit zu rund 70 Prozent sexuelle, physische und psychische Gewalt an Kindern ein. „Das hängt damit zusammen, dass diese Thematiken von der Öffentlichkeit mehr wahrgenommen werden“, erklärt Theresia Ruß. „Ich würde sagen, nicht die Gewalt wurde mehr, sondern man weiß nun, wo man sich hinwenden kann, wenn sie stattfindet. Darüber hinaus hat die Gesellschaft erkannt, dass Kinderschutz essenziell ist – obwohl hier noch immer nicht der Zenit erreicht ist und weiter an dieser Erkenntnis gearbeitet werden muss.“ Dennoch: 2001 startete das Kidsnest mit drei Mitarbeiterinnen, heute sind es sieben, die den betroffenen Kindern, Jugendlichen und deren Angehörigen rasche und unbürokratische Hilfe sowie Unterstützung bieten. Doch wie schafft man es, diese nicht gerade einfache Aufgabe tagtäglich und über Jahrzehnte hinweg zu bewerkstelligen? „Mich haben die Schicksale sehr bewegt und beschäftigt, da war das Abschalten manchmal schon schwer. Wir waren aber immer ein großartiges Team, konnten uns aufeinander verlassen“, sagt Theresia Ruß rückblickend. „Dies gepaart mit Professionalität, hat geholfen, gemeinsam das Ziel, Gewalt zu thematisieren, zu beenden und weitere Übergriffe zu verhindern, zu erreichen. Ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es uns gelungen. Für mich war es das Schönste, für die Kinder da zu sein und durch meine Hilfestellung deren Lebenssituation zu verbessern.“

„Wer Probleme hat, macht Probleme und da gehört Hilfe gegeben“

Ihrer Nachfolgerin Margit Pöllheimer-Pühringer – die Psychologin und bereits seit September 2014 Mitarbeiterin im Kidsnest Amstetten ist – wünscht Theresia Ruß nicht nur viel Kraft und Geduld, sondern auch einen Blick auf Ressourcen. „Menschen in Not so zu begegnen, dass sie ein Stück weit eine Erleichterung haben, war stets mein Ziel. Bedürfnisse wahrzunehmen und zu spüren ist sehr wichtig. Uns muss klar sein, wer Probleme hat, macht Probleme und da gehört Hilfe gegeben. Meine Nachfolgerin wird ihre Arbeit mit Sicherheit großartig machen.“

Und wie wird Theresia Ruß ihren neuen Lebensabschnitt angehen? „Endlich habe ich mehr Zeit für die Gartenarbeit, fürs Walken und Radfahren sowie mich mit lieben Menschen zum Plaudern zu treffen. Außerdem werde ich im kommenden Jahr in Uganda das Missionswerk der Tirolerin Maria Luise Prean-Bruni besuchen. Ich habe dort ein Patenkind und freue mich schon so darauf, dieses Mädchen persönlich kennenzulernen. Und: Ich habe einige Buchideen, die ich verwirklichen möchte. Ich mag mich zwar nicht selbst unter Druck setzen, aber es wird schon werden und geht in Richtung Belletristik. Wenn es so weit ist, gebe ich der NÖN natürlich sofort Bescheid!“

Zur Person:

Theresia Ruß absolvierte die Fachschule für Sozialberufe in Wiener Neustadt sowie in Wien und im Anschluss daran die Bundesakademie für Sozialarbeit in St. Pölten. Seit 1984 ist die gebürtige Burgenländerin Diplomsozialarbeiterin und war u. a. im Psychiatrischen Krankenhaus Wien/Baumgartner Höhe, bei der Caritas in St. Pölten im Psychosozialen Dienst sowie bei der Volkshilfe tätig, bevor sie 2001 ihre Tätigkeit im neugegründeten Kidsnest Kinderschutzzentrum Amstetten GmbH aufnahm. Nur fünf Jahre später wurde sie Leiterin dieser Einrichtung. 2009 graduierte sie zudem an der Fachhochschule St. Pölten in Sozialer Arbeit zum Magister. Darüber hinaus engagierte sich Theresia Ruß – sie ist auch ausgebildete Mediatorin – in verschiedenen Vernetzungsgremien und Foren. So war sie bspw. Vorstandsmitglied beim Bundesverband der österreichischen Kinderschutzzentren und im Fachbeirat Prozessbegleitung vertreten.