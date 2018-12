Dass Bürgermeister Gottfried Eidler mit 31. Dezember seine Tätigkeit als Ortschef beendet, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Bereits vor Monaten kündigte er seinen Abschied an. „Schon 2015 war für mich klar, dass ich 2020 nicht mehr zu einer Wahl antreten werde. Die letzte Gemeinderatssitzung in der Vorwoche habe ich dazu genützt, mich beim Gemeinderat für die Unterstützung zu bedanken.“

1.000 Termine pro Jahr für den Bürgermeister

Es wäre eine intensive Zeit mit jährlich 1.000 Terminen gewesen. „Bürgermeister muss man gerne sein und ich war es gerne. Ich habe viel gelernt und konnte hoffentlich auch einiges weitergeben“, so der scheidende Ortschef. Von 2. Mai 2009 bis 31. Dezember 2018 bekleidete Gottfried Eidler das Amt. In seine Amtszeit fielen viele Projekte und Herausforderungen. „2009 hat es gleich mit dem Hochwasser begonnen. Da kam es zu umfangreichen Flurschäden, Schäden bei Straßen und bei Häusern. Für diese drei Bereiche mussten wir jeweils 600.000 Euro in die Hand nehmen“, erinnert er sich. Wenig später habe man begonnen, Rückhaltebecken zu errichten, um die Lage zu entschärfen.

Weitere Großprojekte waren der Schulzubau, die Ausrichtung des Landesfeuerwehrjugendlagers im Vorjahr oder das noch laufende „Haus Ostarrichi“. 2016 stand die große Angelobung des Bundesheeres auf dem Programm. „Auch der Wohnungsbau stand laufend auf dem Programm. Daher ist erfreulich, dass jetzt der nächste Kindergarten-Zubau notwendig wurde“, so Eidler. Der neuen Gemeindeführung wünscht er, dass sie „gute und neue Ideen für die künftige Entwicklung der Gemeinde hat.“

Nachfolgerin und derzeit noch Vizebürgermeisterin Maria Kogler blickt ihrer neuen Herausforderung bereits entgegen: „Ich möchte für die Bevölkerung ein guter Ansprechpartner sein und freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit den Bediensteten und dem Gemeinderat. Dass meine Fraktion mit dem Wunsch gekommen ist, mich zur Bürgermeisterin zu küren, hat mich geehrt und freut mich.“